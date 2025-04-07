logo

BTC/USD

76176.48

ETH/USD

1491.52

LTC/USD

65.78

USD/UAH

41.30

EUR/UAH

45.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп за день разрушил бизнес художницы, которая неудачно его нарисовала: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп за день разрушил бизнес художницы, которая неудачно его нарисовала: подробности

Борман говорит, что ее бизнес может никогда не прийти в себя после того, как Трамп заявил, что она потеряла талант

сегодня, 11:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Художница из штата Колорадо Сара Бордман, попавшая в громкий скандал с портретом Дональда Трампа после того, как он раскритиковал ее работу, заявила, что не "искажала" его изображение.

Трамп за день разрушил бизнес художницы, которая неудачно его нарисовала: подробности

Портрет Трампа

Напомним, 23 марта Дональд Трамп на платформе Truth Social назвал портрет Бордман "сознательно обезображенным" и добавил, что художница "очевидно потеряла свой талант с возрастом". Он также написал, что лучше оставить место пустым, чем вывешивать эту картину.

На следующий день руководство законодательного органа штата объявило о решении убрать портрет. Уже утром он был убран со стены, где размещаются изображения предыдущих президентов США, и был передан в музейное хранилище.

Впрочем, Сара Бордман направила письменное заявление, в котором отрицала все обвинения. Она отметила, что работа над портретом проходила по согласованию с совещательным комитетом Капитолия штата Колорадо: утверждена была как фотография-референс, так и сам процесс создания картины.

"Я выполнила свою работу точно, без умышленного искажения, политического подтекста или карикатурных элементов. Я действовала в соответствии с контрактом", – подчеркнула она.

Художница также отметила, что после слов Трампа ее репутация понесла существенные потери, а бизнес оказался под угрозой.

"Президент Трамп, как и каждый из нас, имеет право на собственное мнение. Но заявления о том, что я умышленно исказила портрет, и предположение, будто я потеряла свой талант, оказывают непосредственное и негативное влияние на мое дело, которое может больше никогда не оправиться", – заявила Бордман.

Она добавила, что больше не будет комментировать ситуацию.

Стоит отметить, что именно Бордман является автором официальных портретов Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, также экспонируемых в Капитолии. Интересно, что Трамп в своем сообщении похвалил портрет Обамы, отметив, что тот выглядит "прекрасно", тогда как собственное изображение назвал "настоящей катастрофой".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале вокруг официального портрета Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/trump-colorado-capitol-portrait-artist-boardman-f909c1b0ca696d0a315c14491f6fe6ba
Теги:

Новости

Все новости