Трамп за день разрушил бизнес художницы, которая неудачно его нарисовала: подробности

Художница из штата Колорадо Сара Бордман, попавшая в громкий скандал с портретом Дональда Трампа после того, как он раскритиковал ее работу, заявила, что не "искажала" его изображение.

Портрет Трампа

Напомним, 23 марта Дональд Трамп на платформе Truth Social назвал портрет Бордман "сознательно обезображенным" и добавил, что художница "очевидно потеряла свой талант с возрастом". Он также написал, что лучше оставить место пустым, чем вывешивать эту картину.

На следующий день руководство законодательного органа штата объявило о решении убрать портрет. Уже утром он был убран со стены, где размещаются изображения предыдущих президентов США, и был передан в музейное хранилище.

Впрочем, Сара Бордман направила письменное заявление, в котором отрицала все обвинения. Она отметила, что работа над портретом проходила по согласованию с совещательным комитетом Капитолия штата Колорадо: утверждена была как фотография-референс, так и сам процесс создания картины.

"Я выполнила свою работу точно, без умышленного искажения, политического подтекста или карикатурных элементов. Я действовала в соответствии с контрактом", – подчеркнула она.

Художница также отметила, что после слов Трампа ее репутация понесла существенные потери, а бизнес оказался под угрозой.

"Президент Трамп, как и каждый из нас, имеет право на собственное мнение. Но заявления о том, что я умышленно исказила портрет, и предположение, будто я потеряла свой талант, оказывают непосредственное и негативное влияние на мое дело, которое может больше никогда не оправиться", – заявила Бордман.

Она добавила, что больше не будет комментировать ситуацию.

Стоит отметить, что именно Бордман является автором официальных портретов Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, также экспонируемых в Капитолии. Интересно, что Трамп в своем сообщении похвалил портрет Обамы, отметив, что тот выглядит "прекрасно", тогда как собственное изображение назвал "настоящей катастрофой".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале вокруг официального портрета Трампа.



