Трамп за неделю обеднел на рекордных 500 млн долларов из-за собственного решения: что происходит

Состояние президента США Дональда Трампа уменьшилось на 500 миллионов долларов из-за введения им пошлин, что привело к резкому спаду на мировых финансовых рынках. За неделю его капитал снизился с 4,7 до 4,2 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Согласно информации Forbes, больше всего пострадала компания Trump Media and Technology Group. За три дня акции компании снизились на 8%, а ее стоимость сократилась с 2,2 до 2 миллиардов долларов, что привело к потерям в размере 200 миллионов долларов.

Кроме того, коммерческая недвижимость Трампа подешевела на 90 миллионов долларов: портфель, в который входят Trump Tower и 40 Wall Street, снизился с 660 до 570 миллионов долларов. Акции партнеров Трампа, таких как Vornado Realty Trust и SL Green, снизились на 14% и 15% соответственно.

Гольф-клубы президента потеряли 70 миллионов долларов: акции компаний, таких как Vail Resorts и Topgolf Callaway Brands, упали на 15%. Гостиничный бизнес, в частности Trump National Doral, подешевел на 65 миллионов долларов (16%), а лицензионный бизнес – на 15 миллионов долларов.

Также жилая недвижимость обесценилась на 20 миллионов долларов из-за среднего падения акций компаний на 13%.

Стоимость Мар-а-Лаго снизилась на 32 миллиона долларов (5%). Доля Трампа в Blue Owl Capital (от 5 до 25 миллионов долларов) потеряла 22%, а его криптовалютные активы, вероятно, сократились на 32 миллиона долларов из-за падения Ethereum на 18% после объявления пошлин.

Ранее "Комментарии" писали, что Дональд Трамп в начале апреля объявил о новых тарифах США для более чем сотни стран и территорий. Из-за этого решения фондовые рынки США, ЕС, Китая и других стран испытали наибольшее падение со времени пандемии коронавируса. Однако оказывается, что Трамп мог ввести новые пошлины США благодаря эксперту по экономике, которого никогда не существовало.