Трамп забрал у Илона Маска более 30 миллиардов долларов за два дня

Илон Маск за два дня потерял более 30 миллиардов долларов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин для большинства стран мира. Другие миллиардеры также потеряли свои миллиарды, в частности, Марк Цукерберг и Джефф Безос.

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Согласно подсчетам Bloomberg Billionaires Index, самые богатые люди мира столкнулись с величайшей двухдневной потерей в истории. Всего 500 крупнейших миллиардеров мира понесли исторические потери в размере 537 миллиардов долларов за 48 часов из-за новых импортных тарифов президента Дональда Трампа.

В первый день миллиардеры потеряли 208 миллиардов долларов, а во второй еще 329 миллиардов долларов, что является самым большим однодневным падением со времен разгара коронавирусной пандемии.

Наибольшее падение состояния претерпел Илон Маск. Трамп вводя тарифы забрал у Маска 31 миллиард долларов за два дня. В основном снижение состояния Маска связано с падением акций Tesla. Всего с начала года Илон Маск понес убытки на 130 миллиардов долларов. Он до сих пор остается самым богатым человеком мира, а его состояние оценивается в 322 миллиарда долларов.

Кроме Маска, новые тарифы Трампа также забрали у владельца Meta Марка Цукерберга 27 миллиардов долларов, а у основателя Amazon Джеффа Безоса – 15,9 миллиарда долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск сделал предупреждение об импичменте Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Трамп сделал новое заявление о пошлинах. По его словам, американцам следует "держаться, потому что это будет нелегко". Однако Трамп обещает, что конечный результат новых тарифов будет "исторический".