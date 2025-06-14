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Трамп задекларировал более $1,6 млрд дохода: что принесло больше всего доходов президенту-миллионеру

В ежегодном финансовом отчете президент США сообщил о доходах из нескольких источников – и среди них не только гольф и недвижимость, но и мем-токены, NFT и ароматизированные кроссовки

сегодня, 16:50
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп задекларировал более $1,6 млрд дохода с криптовалюты, недвижимости и продажи брендированных товаров – в частности кроссовок, парфюмерии, часов, книг и даже Библий с его именем. Такие данные содержатся в финансовой декларации главы Белого дома.

Трамп задекларировал более $1,6 млрд дохода: что принесло больше всего доходов президенту-миллионеру

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В целом, по подсчетам журналистов, Трамп имеет в собственности активы не менее $1,6 млрд. Хотя ранее он заявлял, что передал свой бизнес в траст под руководством детей, документы говорят о другом, а именно о том, что доходы с него он все еще получает лично. Это вызвало обвинение в конфликте интересов, ведь некоторые компании Трампа, в частности в сфере криптовалюты, могли улучшить состояние своих дел от политических решений президента.

Детали отчета Дональда Трампа приводит Reuters. Так $320 млн – прибыль от криптомонеты $TRUMP; $400 млн – семья Трампа заработала на криптокомпании World Liberty Financial, в частности: $57,35 млн – на продаже токенов и владение 15,75 млрд токенов управления.

$217,7 млн – доход от гольф-курортов во Флориде (Юпитер, Дорал, Вест-Палм-Бич) и клуба Мар-а-Лаго. $5 млн – лицензионное собрание по проекту во Вьетнаме. $2,8 млн – по продаже часов. $2,5 млн – из кроссовок и духов. $1,3 млн – роялти от Библии Гринвуда. $1,16 млн – прибыль от NFT-коллекций. $217 тыс. – заработала Мелания Трамп на своей NFT-линии.

Читайте на портале "Комментарии" — на фоне запросов о роли США в усилении санкций против России, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил логику действий администрации Дональда Трампа. В интервью "Главкому" он подчеркнул, что отсутствие министра обороны Пита Гегсета на встрече в НАТО не является проявлением безразличия или отстранения США от украинского вопроса. Напротив, это преднамеренный политический сигнал союзникам в Европе.

По словам Волкера, Вашингтон ожидает, что европейские партнеры примут большую ответственность в сдерживании России.




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