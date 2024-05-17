Дональд Трамп готовится в случае победы на президентских выборах к самой массовой депортации мигрантов из США.

Трамп остается фаворитом на пост президента США. Фото из открытых источников

По информации The Washington Post, Трамп хочет свернуть иммиграционную программу Джо Байдена и заложить основу для того, что станет самой массовой депортацией в истории США.

Издание пишет, что среди шагов готовятся ускоренное рассмотрение документов для скорейшего выдворения иностранцев и отмена защиты от депортации для сотен тысяч мигрантов.

Согласно данным издания, также администрация Трампа намерена заставить страны по всему миру принять обратно своих депортированных граждан.

The Washington Post отмечает, что антимиграционная риторика является краеугольным камнем предвыборной кампании Трампа, способной на выборах склонить чашу весов на его сторону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики достигли локальных успехов в Харьковской области, рассказал командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. В то же время, по словам Кристофера Каволи, у россиян нет сил, которые позволили бы им совершить стратегический прорыв. Генерал выразил уверенность, что ВСУ удержит оборону на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ и Китай пытаются представить встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина как мирную инициативу, однако на самом деле они готовятся к противостоянию с Западом, пишет издание The Telegraph. Издание отмечает, что в комментариях на камеры перед закрытыми переговорами два лидера говорили о глобальной стабильности и разрешении конфликтов, таких как война в Украине, но когда они сели за стол для переговоров в четверг утром, стало ясно, что там не все о мире.