Трамп задумал сдать Украину ради стратегической цели: детали

Администрация Дональда Трампа, похоже, пытается ослабить связи между Москвой и Пекином. Однако такая стратегия может обернуться серьезными геополитическими рисками, считает политолог Валентин Гладких.

Дональд Трамп

В частности, эксперт отметил, что Трампу следует четко определиться с целями в контексте отношений США с Китаем и Россией. Ведь прежде, чем пытаться рассорить эти государства, нужно понять, существует ли между ними реальный союз.

"Я склонен думать, что никакого союза между Россией и Китаем не существуют. Есть ситуативное сотрудничество, причем с откровенным дисбалансом в пользу Китая", – сказал эксперт.

Он отметил, что в случае обострения конфликта США с Китаем, Вашингтон был бы не прочь иметь Россию на своей стороне. В то же время Китай, по словам эксперта, опасается, что ослабление или крах России откроет путь к усилению его геополитических конкурентов — Соединенных Штатов и Европы. Тем не менее, Запад опасается аналогичного сценария — что вакуум после России заполнит именно Китай.

Еще один немаловажный фактор, подчеркивает политолог, зависимость Китая от российских ресурсов, необходимых для его промышленности и экспорта на мировой рынок. По его мнению, Пекин не обменяет ограниченный российский рынок на американский или европейский. Китай имеет гораздо более глубокие экономические связи с Западом, чем с Россией.

Гладких подчеркивает, что Дональд Трамп может серьезно просчитаться по вопросу сдачи Украине России.

Если Трамп думает, что он сдаст Украину России и это рассорит Россию и Китай, и все поменяется, то боюсь, что может быть все совсем не так. Это, наоборот, может привести к тому, что рассорит Соединенные Штаты Америки с Европой и другими реальными и потенциальными союзниками", — добавил эксперт.

Кроме того, подчеркивает он, подобные заявления Трампа подрывают международный авторитет Вашингтона и подвергают сомнению надежность США как партнера. Это, в свою очередь, может сместить баланс сил в мире в пользу Китая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что китайские военные воюют в Украине на стороне РФ.



