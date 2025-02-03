Трамп задушит Путина в объятиях: когда в США решат менять власть в РФ

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Ткачик Олеся
Главным геополитическим сражением современного мира является не война в Украине, а война за то, на чьей стороне будет Европейский Союз – Китая или США, считает политолог Вадим Денисенко и добавляет, что своими санкциями американский президент Дональд Трамп просто ускоряет время. При этом он уверен, что это однозначно указывает на место Украины в системе его ценностей.
Путин и Трамп
Как говорит Денисенко, логика Make America great again предполагает несколько значимых опций. Среди них, например, сохранение США как главной военной силы мира, а также сохранение американской платежной системы как главной в мире, а также сохранение США как главного технологического лидера мира.
Что касается ЕС, то, по мнению политолога, цель Трампа проста – перевернуть негативное торговое сальдо и заставить европейцев строить заводы в США в обмен на понижение пошлин. Более того, имея отрицательное сальдо с Китаем, не исключено, что именно европейцы будут вынуждены вводить пошлины против Китая и это одна из важнейших целей Трампа.
Что касается России, то для Трампа, она непонятное, отсталое образование, угрожающее интересам США в двух аспектах: усиливает ресурсами Китай и частично контролирует КНДР. Северная Корея, в свою очередь, угрожает стабильности базовых сателлитов США — Японии и Южной Корее.
По его убеждению, для Трампа в этом аспекте важно решение трех моментов: излом соглашения ОПЕК и контролируемое падение цен на энергоресурсы с параллельным замещением российской нефти на других производителей; разрыв отношений Россия-КНДР; ослабление отношений Россия-Китай.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп воткнул нож в спину Украины.
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