Трамп задушит Путина в объятиях: когда в США решат менять власть в РФ

Главным геополитическим сражением современного мира является не война в Украине, а война за то, на чьей стороне будет Европейский Союз – Китая или США, считает политолог Вадим Денисенко и добавляет, что своими санкциями американский президент Дональд Трамп просто ускоряет время. При этом он уверен, что это однозначно указывает на место Украины в системе его ценностей.

Путин и Трамп

Как говорит Денисенко, логика Make America great again предполагает несколько значимых опций. Среди них, например, сохранение США как главной военной силы мира, а также сохранение американской платежной системы как главной в мире, а также сохранение США как главного технологического лидера мира.

"Когда мы посмотрим на решение о пошлинах с этой точки зрения, становится понятна и логика Трампа. Минимальная пошлина на китайские товары – это желание избежать ценовых скачков в Штатах, при частичном выравнивании торгового сальдо. Мексика – это предупреждение всем государствам Америки, возвращаемое доктриной Монро. И их никто не спасет. Обратите внимание, как быстро сдалась Панама при полном молчании КНР. Все увидели: Китай не будет уходить в торговые войны. Китай будет ждать", – отметил политолог.

Что касается ЕС, то, по мнению политолога, цель Трампа проста – перевернуть негативное торговое сальдо и заставить европейцев строить заводы в США в обмен на понижение пошлин. Более того, имея отрицательное сальдо с Китаем, не исключено, что именно европейцы будут вынуждены вводить пошлины против Китая и это одна из важнейших целей Трампа.

"Как пряник – он будет держать в руках НАТО и защиту Европы от России. При этом он не будет играть с Еврокомиссией. Он играет напрямую с правительствами. И он будет делать ставку на правые партии, отбирая их у россиян. кроме всего прочего, это может усилить тренд на национализм в Европе", – подчеркнул Денисенко.

Что касается России, то для Трампа, она непонятное, отсталое образование, угрожающее интересам США в двух аспектах: усиливает ресурсами Китай и частично контролирует КНДР. Северная Корея, в свою очередь, угрожает стабильности базовых сателлитов США — Японии и Южной Корее.

Есть еще один важный аспект: украинский кейс станет прецедентом для Тайваня. И в своих стратегиях США будут выходить также и с этого момента. Но глобально, логика Трампа такова: Россию нужно оторвать от Китая. Если Путин не захочет отрываться, нужно менять Путина. Судя по всему, сейчас вопросы нашей войны отложены и Путину будут показывать, как его будут душить в объятиях, если он не согласится на понятные для Трампа условия", — отметил политолог.

По его убеждению, для Трампа в этом аспекте важно решение трех моментов: излом соглашения ОПЕК и контролируемое падение цен на энергоресурсы с параллельным замещением российской нефти на других производителей; разрыв отношений Россия-КНДР; ослабление отношений Россия-Китай.

"Для Трампа Украина, к сожалению, это всего лишь немного больше, чем точка на карте. Это не плохо и не хорошо. Это реальность", – подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп воткнул нож в спину Украины.



