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Трамп заговорил еще жестче: чем теперь угрожает Китаю, если тот не примет его условия

Дональд Трамп изменил курс и угрожает заблокировать TikTok в США, если Китай не согласует продажу сервиса

25 июля 2025, 14:28
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп, который перед выборами активно рассказывал, что спасет TikTok, теперь предупреждает о возможной блокировке сервиса. Министр торговли США Говард Латник заявил CNBC, что TikTok будет окончательно заблокирован в Штатах, если владелец платформы, китайская компания ByteDance, не продаст ее американским инвесторам вместе с контролем над алгоритмом рекомендаций.

Трамп заговорил еще жестче: чем теперь угрожает Китаю, если тот не примет его условия

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Латник пояснил, что в предложенном соглашении говорится, что "Китай может оставить себе небольшую долю, или ByteDance сможет сохранить долю, но контроль и технологии будут в руках американцев". Однако ByteDance неоднократно отмечала, что передача алгоритма – это передача ключевой интеллектуальной собственности. Поэтому компания готова работать в том направлении, чтобы найти другие способы решения вопросов безопасности без продажи сервиса.

В публикации отмечается, что ситуацию напрягают торговые переговоры между США и Китаем. Аналитики считают, что Пекин использует TikTok в качестве инструмента давления в тарифных переговорах с Вашингтоном. В настоящее время между странами действует 90-дневное перемирие, которое подходит к концу в августе – примерно за месяц до дедлайна, установленного Трампом для продажи TikTok в середине сентября.

Для пользователей TikTok и авторов контента в США ситуация остается неопределенной.

"Если соглашение утвердит Китай, оно состоится. Если нет, TikTok уйдет в темноту – решения будут приняты в ближайшее время", — подытожил Латник.

Трамп уже признавал, что "не уверен" в согласовании соглашения со стороны Китая, хотя считает его выгодным. Заявления Латника могут свидетельствовать о риске провала переговоров, что потенциально усложнит торговые отношения между странами.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9n82rs3blMg
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