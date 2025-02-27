Трамп заговорил о долге Украины Европе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и вежливо исправил его, когда тот снова заявил, что Украина должна возвращать деньги европейским странам за оказанную помощь.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как сообщает The Guardian, Трамп во время встречи отметил, что Соединенные Штаты "не получают свои деньги обратно", тогда как европейские страны якобы договорились о возврате средств от Украины

“Может быть, это стало немного напряженно, потому что мы хотели иметь немного того, что имели европейские страны. Вы знаете, они возвращают свои деньги. Отдавая деньги, мы не получаем их обратно”, — заявил Трамп, говоря о финансовой помощи Украине.

Стармер вмешался и заметил: "Мы не получаем всего своего. Я имею в виду, что были ссуды, но в основном это было дарование”.

Подобную реакцию на днях выразил и президент Франции Эммануэль Макрон, также опровергший заявление Трампа о возврате средств.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп утверждает, что не называл Зеленского диктатором . Президент США Дональд Трамп заявил, что "не может поверить", что назвал президента диктатором.

Соответствующее заявление американский президент сделал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.



"Разве это я сказал? Не могу поверить, что я мог это сказать", — ответил Дональд Трамп на вопрос, продолжает ли он считать Зеленского диктатором.

Как известно, ранее Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

"Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах и единственное, что у него хорошо получается – это играть на Байдене как на скрипке. Диктатор без выборов Зеленскому лучше двигаться быстро, иначе у него не останется страны", – заявлял американский президент.

