Трамп захочет прекратить помощь Украине: как это повлияет на ход войны

С момента возвращения Дональда Трампа к активной политике и его шансам возглавить Белый дом во второй раз, в кругах западной элиты выросли сомнения в способности Украины одержать победу в войне против России. Впрочем, как отмечает Foreign Policy , украинские Силы обороны снова доказали, что списывать их рано.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Хотя Трамп, вероятно, постарается отмежеваться от войны в Европе, свалив ответственность на обе стороны, полного сворачивания сотрудничества с Украиной со стороны США не предполагается. В частности, вряд ли будет прекращен обмен разведданными — спутниковая информация остается критически важной для украинского командования и относительно недорого обходится американскому бюджету.

Издание подчеркивает, что, несмотря на усталость от войны, украинское общество не потеряло решимости, а оборонно-промышленный комплекс Украины за последние годы совершил огромный рывок. Киев не только нанес удары по российскому флоту в Черном море, но и значительно усложнил работу вражеской стратегической авиации. При этом в Украине уже налажено производство современного вооружения, и сейчас государство обеспечивает около 40% потребностей собственной армии.

На этом фоне роль Европы только растет. Если администрация Трампа сократит поддержку, именно европейские союзники могут взять на себя ключевую часть помощи, и, как отмечает Foreign Policy , это уже происходит. Учитывая рост возможностей украинской оборонной индустрии, закупка оружия в Украине может стать более выгодной для европейских армий, чем импорт из США.

Издание также отмечает, что российская тактика террора против мирного населения не сработала — украинцы сохраняют моральную устойчивость, а именно Россия сталкивается с падением боевого духа, растущими потерями и давлением санкций.

"Украинцы устали, но не сломаны. Они стремятся вернуться к мирной жизни, и Европа должна помочь им в этом. Если США изберут путь отстранения, именно европейские страны должны продолжить поддержку. И они уже это делают", – резюмирует Foreign Policy .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что терпение Трампа относительно Зеленского на грани. Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается украинским лидером Владимиром Зеленским и ходом мирного процесса. Как заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, в администрации считают, что Зеленский "движется не в том направлении", особенно относительно формата переговоров. Белый дом возмущен тем, что глава Украины делает акценты из-за медиа, а не ведет конструктивный диалог в закрытом формате.

Комментируя пост Трампа о несогласии с высказыванием Зеленского по Крыму, Левитт отметила, что президент США не призывает Украину признавать аннексию, но настаивает на необходимости прямых переговоров. По ее словам, мирное соглашение возможно только тогда, когда обе стороны готовы к компромиссу — даже если это оставляет всех немного недовольными.