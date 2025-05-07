Трамп захотел переименовать залив, к которому Штаты не имеют никакого отношения

Президент США Дональд Трамп рискует вызвать серьезные напряжения во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию на следующей неделе. Ожидается, что он объявит об официальном признании Персидского залива как "Арабского залива" или "Залива Аравии".

Дональд Трамп

Этот шаг происходит на фоне многолетних усилий арабских стран, лоббирующих изменение географического названия водного пути, прилегающего к южному побережью Ирана. В ответ на это Иран настаивает на сохранении исторического названия залива, которое используется уже несколько столетий.

По информации анонимных источников в США, план переименования залива был обнародован из-за утечки данных, но Белый дом и Совет национальной безопасности отказались комментировать эту информацию из-за политической чувствительности вопроса.

Персидский залив получил свое название еще в XVI веке, и Иран традиционно выступает за сохранение этого названия. В некоторых регионах Ближнего Востока распространены названия типа "Арабский залив" или "Залив Аравии".

В 2012 году правительство Ирана угрожал юридическими мерами против Google, когда компания покинула воды залива без названия на своих картах. В настоящее время Google Maps в США обозначает этот водный путь как Персидский залив (Арабский залив), тогда как Apple Maps использует название Персидский залив.

Хотя Трамп стремится официально изменить терминологию с американской точки зрения, он не может диктовать правила использования названий международным организациям или людям в разных странах. В то же время эта инициатива согласуется с новой склонностью президента переименовывать объекты – за первые пять месяцев своего срока он уже изменил названия гор и военных баз, в частности, переименовал Мексиканский залив в "Залив Америки".

Визит Трампа не ограничивается только Саудовской Аравией. Президент также планирует посетить Доху (Катар) и Абу-Даби (столицу ОАЭ), расположенные вблизи этой стратегической водной артерии.

Сначала поездка должна стать первым международным туром Трампа с момента его вступления в должность 20 января. Тем не менее, теперь она превратилась в попытку наладить отношения со странами Персидского залива с целью привлечения их инвестиций в США и поддержки в разрешении региональных конфликтов – от израильско-палестинского противостояния в Газе до ограничения ядерных амбиций Ирана.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем Трамп посетит Ближний Восток.



