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Трамп захотел переименовать залив, к которому Штаты не имеют никакого отношения

Трамп может испортить визит в Саудовскую Аравию, из-за своей любви к изменению географических названий

сегодня, 13:13
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп рискует вызвать серьезные напряжения во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию на следующей неделе. Ожидается, что он объявит об официальном признании Персидского залива как "Арабского залива" или "Залива Аравии".

Трамп захотел переименовать залив, к которому Штаты не имеют никакого отношения

Дональд Трамп

Этот шаг происходит на фоне многолетних усилий арабских стран, лоббирующих изменение географического названия водного пути, прилегающего к южному побережью Ирана. В ответ на это Иран настаивает на сохранении исторического названия залива, которое используется уже несколько столетий.

По информации анонимных источников в США, план переименования залива был обнародован из-за утечки данных, но Белый дом и Совет национальной безопасности отказались комментировать эту информацию из-за политической чувствительности вопроса.

Персидский залив получил свое название еще в XVI веке, и Иран традиционно выступает за сохранение этого названия. В некоторых регионах Ближнего Востока распространены названия типа "Арабский залив" или "Залив Аравии".

В 2012 году правительство Ирана угрожал юридическими мерами против Google, когда компания покинула воды залива без названия на своих картах. В настоящее время Google Maps в США обозначает этот водный путь как Персидский залив (Арабский залив), тогда как Apple Maps использует название Персидский залив.

Хотя Трамп стремится официально изменить терминологию с американской точки зрения, он не может диктовать правила использования названий международным организациям или людям в разных странах. В то же время эта инициатива согласуется с новой склонностью президента переименовывать объекты – за первые пять месяцев своего срока он уже изменил названия гор и военных баз, в частности, переименовал Мексиканский залив в "Залив Америки".

Визит Трампа не ограничивается только Саудовской Аравией. Президент также планирует посетить Доху (Катар) и Абу-Даби (столицу ОАЭ), расположенные вблизи этой стратегической водной артерии.

Сначала поездка должна стать первым международным туром Трампа с момента его вступления в должность 20 января. Тем не менее, теперь она превратилась в попытку наладить отношения со странами Персидского залива с целью привлечения их инвестиций в США и поддержки в разрешении региональных конфликтов – от израильско-палестинского противостояния в Газе до ограничения ядерных амбиций Ирана.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем Трамп посетит Ближний Восток.




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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/us-news/donald-trump-set-cause-another-35181665
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