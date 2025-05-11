Трамп заинтриговал новым сообщением: обещает "самый влиятельный" пост в соцсети

Президент США Дональд Трамп заинтриговал своих подписчиков громким заявлением о предстоящем сообщении в соцсети, которое, по его словам, станет одним из важнейших и влиятельных в его карьере.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщения американского президента в Truth Social.

Загадочное сообщение Трамп опубликовал вечером 11 мая.

"Моя следующая ПРАВДА будет одной из самых важных и влиятельных, которые я когда-либо публиковал. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!", — написал президент США.

В то же время Трамп не уточнил, к чему именно относится это заявление – он не предоставил никаких подробностей, оставив пространство для предположений.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп требует, чтобы Украина немедленно согласилась по требованию РФ . Дональд Трамп заявил, что Украина немедленно согласится на переговоры в Турции. По крайней мере, они смогут определить, возможно ли мирное соглашение. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети. Также он сомневается, что Украина заключит соглашение с Путиным.

"Президент Путин из России не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, зато он хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное завершение КРОВОПРОЛИВИЯ. Украина должна НЕМЕДЛЕННО согласиться на это. По крайней мере, она сможет выяснить, возможно ли лидер заключит соглашение, а если нет — могут действовать соответственно! Я начинаю сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным, слишком занятым празднованием Победы во Второй мировой войне — войне, которую невозможно было бы выиграть (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки ПРОВЕДИТЕ ВСТРЕЧУ, НЕМЕДЛЕННО",- написал он.