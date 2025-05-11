Трамп заинтриговал новым сообщением: обещает "самый влиятельный" пост в соцсети

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Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп заинтриговал своих подписчиков громким заявлением о предстоящем сообщении в соцсети, которое, по его словам, станет одним из важнейших и влиятельных в его карьере.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщения американского президента в Truth Social.
Загадочное сообщение Трамп опубликовал вечером 11 мая.
В то же время Трамп не уточнил, к чему именно относится это заявление – он не предоставил никаких подробностей, оставив пространство для предположений.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп требует, чтобы Украина немедленно согласилась по требованию РФ . Дональд Трамп заявил, что Украина немедленно согласится на переговоры в Турции. По крайней мере, они смогут определить, возможно ли мирное соглашение. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети. Также он сомневается, что Украина заключит соглашение с Путиным.
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