Мирный план Дональда Трампа, в общем-то, понятен, он устраивает "перезагрузку", нормализует отношения с Россией, торгует и зарабатывает много денег, говорит политолог Петр Олещук.

Владимир Путин

По его словам, в обмен на это, Россия щедро делится природными ресурсами с американским бизнесом. Украина же, говорит политолог, подписывает капитуляцию и не получает ничего, да еще должна остаться в долгу перед США на выдуманную Трампом с воздуха сумму.

"Ну, чтобы порадовать нового "друга Владимира", Украина должна унижаться перед ним, проводя "выборы", "перевыборы" и другие элементы политического шапито. Может скоро Трамп захочет, чтобы мы поставили на Майдане золотую статую его с бункерным другом", — говорит Олещук.

Он подчеркнул, что вся история Украины после 1991 года – это постоянные попытки США нас продать России как можно выгоднее для себя. Попытки перманентно удачные, как с ядеркой, но так же перманентно неудачные, потому что украинцы периодически не слушаются.

"Легендарное путинское "надули" – оно отсюда. Регулярно он просил американцев отдать ему Украину, и те вроде бы и не возражали. Но завершалось все свержением Януковича, майданами и т.д. Поскольку бункерный психопат реально верит, что Украины не существует и ее придумал Ленин, то он регулярно хочет договориться с США, чтобы те отдали ему Украину, те регулярно соглашаются и регулярно все завершается провалом планов, что формирует устойчивое убеждение о "надуле", — говорит Олещук.

По его словам, сейчас Путину Украину продаст Трамп в обмен на ресурсы и большие деньги для американского бизнеса.

"Выгодная сделка – как ни крути. Одна проблема. Украина не является собственностью Трампа. Не была собственностью Байдена, Обамы или семьи Бушей. Хотя все они вполне могли думать совсем не так", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ пообещала Трампу за отказ от Украины.



