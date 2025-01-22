Трамп закрыл южную границу США и направил туда военных: что это значит

Президент США Дональд Трамп подписал указ, закрывающий южную границу страны для незаконных мигрантов, тем самым реализуя одно из ключевых предвыборных обещаний. В рамках этой инициативы он также направил на границу 1500 американских военных для обеспечения охраны и поддержки. Белый дом отмечает, что такой шаг поможет укрепить безопасность страны и решить проблему нелегальной миграции, которая, по мнению Трампа, не была надлежащим образом контролируема предыдущей администрацией. Об этом сообщает Белый дом.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Президент США подписал важный указ, предусматривающий закрытие южной границы от незаконного пересечения. Иммиграционная и таможенная служба США уже начала задерживать нелегальных мигрантов по всей стране для их депортации. Более того, для укрепления охраны границы на место уже отправили 1500 военных, что стало частью более широкой стратегии по борьбе с нелегальной миграцией.

Он заявил, что, согласно Конституции, федеральное правительство обязано защищать каждый штат от внешней угрозы, и подчеркнул, что на сегодняшний день иммиграционный кризис стал серьезным вызовом для национальной безопасности. Указ Трампа требует от Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции и Государственного департамента немедленно принять все необходимые меры для того, чтобы остановить незаконный переход через границу и депортировать нарушителей.

Этот шаг стал важным этапом реализации его плана "закрыть границу", которую он обещал еще во время предвыборной кампании.

"Незаконная миграция вредит американским рабочим, растет нагрузка на налоговиков и угрожает безопасности", — подчеркнул Трамп, отмечая необходимость быстро решить эту проблему.

Трамп отметил, что отсутствие эффективной политики на южной границе в предыдущие годы способствовало потоку мигрантов, что создавало дополнительные экономические и социальные трудности для США.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением о потенциале Дональда Трампа в завершении войны в Украине. По его словам, у президента США есть все шансы выйти из этой ситуации победителем, если сможет продемонстрировать решительность и стратегическое преимущество. Зеленский подчеркнул, что Украина выступает ключевым защитником Европы и стран НАТО от агрессии России.