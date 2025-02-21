Трамп заменил известный стол в Овальном кабинете после того, как там побывал сын Маска

Президент США Дональд Трамп отдал приказ вынести культовый стол Resolute Desk из Овального кабинета на ремонт после того, как на прошлой неделе 4-летний сын Илона Маска, X, казалось, ковырял в носу и вытирал пальцы о стол в прямом эфире. Об этом сообщает New York Post.

Дональд Трамп и сын Илона Маска

На прошлой неделе 4-летний сын Илона Маска Икс, казалось, вытирал козявки на культовом столе Resolute в Овальном офисе, пока его отец и президент Трамп отвечали на вопросы журналистов.

Молодой потомок Маска и начинающий назальный археолог, чье полное имя X Æ A-12, суетился, лепетал и порой слонялся, когда появлялся в Овальном кабинете со своим отцом и Трампом во время совместной сессии вопросов и ответов о работе Департамента эффективности правительства (DOGE).

Малыш пошевелил пальцем в ноздре, а затем, казалось, вытер полученную "награду" на знаменитом столе, который впервые использовал Джон Ф. Кеннеди в 1961 году, а позже использовался президентами, включая Джимми Картера, Билла Клинтона, Барака Обаму и Джо Байдена во время пребывания в должности.

Стол впервые использовал Джон Ф. Кеннеди в 1961 году, а позже его использовали президенты, включая Джимми Картера, Билла Клинтона, Барака Обаму и Джо Байдена во время пребывания в должности.

Трамп, известный гермафоб, рассказал в четверг в публикации Truth Social, что стол Resolute был временно заменен столом C&O, одним из шести, доступных для действующего президента.

"Этот стол, C&O, который также очень известен и использовался президентом Джорджем Бушем-старшим и другими, был временно установлен в Белом доме, пока стол Resolute перерабатывается — очень важная работа", — написал Трамп.

"Это хорошая, но временная замена!"

Письменный стол Resolute – это, пожалуй, самый известный стол, который украшает Овальный кабинет, построенный из обломков британского исследовательского судна HMS Resolute и подаренный королевой Викторией президенту Резерфорду Б. Хейсу в 1880 году.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как сын Маска сорвал конференцию отца и президента Трампа.