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Трамп заменил известный стол в Овальном кабинете после того, как там побывал сын Маска

Белый дом заверил общественность, что это не постоянные изменения

сегодня, 14:17
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Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп отдал приказ вынести культовый стол Resolute Desk из Овального кабинета на ремонт после того, как на прошлой неделе 4-летний сын Илона Маска, X, казалось, ковырял в носу и вытирал пальцы о стол в прямом эфире. Об этом сообщает New York Post.

Трамп заменил известный стол в Овальном кабинете после того, как там побывал сын Маска

Дональд Трамп и сын Илона Маска

На прошлой неделе 4-летний сын Илона Маска Икс, казалось, вытирал козявки на культовом столе Resolute в Овальном офисе, пока его отец и президент Трамп отвечали на вопросы журналистов.

Молодой потомок Маска и начинающий назальный археолог, чье полное имя X Æ A-12, суетился, лепетал и порой слонялся, когда появлялся в Овальном кабинете со своим отцом и Трампом во время совместной сессии вопросов и ответов о работе Департамента эффективности правительства (DOGE).

Малыш пошевелил пальцем в ноздре, а затем, казалось, вытер полученную "награду" на знаменитом столе, который впервые использовал Джон Ф. Кеннеди в 1961 году, а позже использовался президентами, включая Джимми Картера, Билла Клинтона, Барака Обаму и Джо Байдена во время пребывания в должности.

Стол впервые использовал Джон Ф. Кеннеди в 1961 году, а позже его использовали президенты, включая Джимми Картера, Билла Клинтона, Барака Обаму и Джо Байдена во время пребывания в должности.

Трамп, известный гермафоб, рассказал в четверг в публикации Truth Social, что стол Resolute был временно заменен столом C&O, одним из шести, доступных для действующего президента.

"Этот стол, C&O, который также очень известен и использовался президентом Джорджем Бушем-старшим и другими, был временно установлен в Белом доме, пока стол Resolute перерабатывается — очень важная работа", — написал Трамп.

"Это хорошая, но временная замена!"

Письменный стол Resolute – это, пожалуй, самый известный стол, который украшает Овальный кабинет, построенный из обломков британского исследовательского судна HMS Resolute и подаренный королевой Викторией президенту Резерфорду Б. Хейсу в 1880 году.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как сын Маска сорвал конференцию отца и президента Трампа.



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