Трамп запостил высказывание Путина: какие слова диктатора понравились ему

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп распространил в своей соцсети Truth Social новость с заявлением российского диктатора Владимира Путина, в котором тот утверждает, что Европа "станет у ног хозяина".
Дональд Трамп
В своем сообщении Трамп не оставил никаких комментариев, лишь разместил ссылку на материал CNBC, где было опубликовано соответствующее заявление кремлевского диктатора.
В новости говорится, что Путин отреагировал на решение администрации Трампа ввести пошлины против Канады, Мексики и Китая. По словам главы Кремля, этот шаг вызвал потрясение на мировых рынках и беспокойство среди европейских союзников США.
Путин также заявил, что Трамп якобы быстро "наведет порядок" в Европе.
В то же время Путин не объяснил, что именно подразумевал под этими словами. CNBC напоминает, что ранее Кремль выражал надежду на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в случае победы Трампа на выборах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Соединенных Штатах начали говорить о том, что в Украине должны состояться выборы. При этом, как отметил политолог Владимир Горбач, он пессимист в оценке таких инициатив. По его словам, похоже, что администрация Трампа хотела бы достичь таким образом смены власти в Украине. Для того чтобы Трампу было легче заключить какую-нибудь сделку (deal) с Путиным.
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