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Трамп запостил высказывание Путина: какие слова диктатора понравились ему

Путин польстил Трампу и тот не удержался и перепостил его слова

сегодня, 17:46
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп распространил в своей соцсети Truth Social новость с заявлением российского диктатора Владимира Путина, в котором тот утверждает, что Европа "станет у ног хозяина".

Трамп запостил высказывание Путина: какие слова диктатора понравились ему

Дональд Трамп

В своем сообщении Трамп не оставил никаких комментариев, лишь разместил ссылку на материал CNBC, где было опубликовано соответствующее заявление кремлевского диктатора.

В новости говорится, что Путин отреагировал на решение администрации Трампа ввести пошлины против Канады, Мексики и Китая. По словам главы Кремля, этот шаг вызвал потрясение на мировых рынках и беспокойство среди европейских союзников США.

Путин также заявил, что Трамп якобы быстро "наведет порядок" в Европе.

"Уверяю вас: Трамп, с его характером, с его настойчивостью, он довольно быстро наведет там порядок. И все они, вы увидите – это произойдет быстро, скоро – все они будут стоять у ног хозяина и будут немного вилять хвостиками. Все станет на свои места", – заявил российский диктатор.

В то же время Путин не объяснил, что именно подразумевал под этими словами. CNBC напоминает, что ранее Кремль выражал надежду на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в случае победы Трампа на выборах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Соединенных Штатах начали говорить о том, что в Украине должны состояться выборы. При этом, как отметил политолог Владимир Горбач, он пессимист в оценке таких инициатив. По его словам, похоже, что администрация Трампа хотела бы достичь таким образом смены власти в Украине. Для того чтобы Трампу было легче заключить какую-нибудь сделку (deal) с Путиным.




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Источник: https://www.cnbc.com/2025/02/03/putin-says-europe-will-stand-at-feet-of-master-as-trump-imposes-tariffs.html
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