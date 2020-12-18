Трамп запретил Китаю размещать свои акции на фондовых биржах США

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон, который исключит китайские компании с фондовых бирж США, если они не будут придерживаться американских стандартов аудита, заявил Белый дом. Об этом сообщает потрал Investing.

Дональд Трамп

"Закон о холдинговой отчетности иностранных компаний" запрещает листинг ценных бумаг иностранных компаний на любой фондовой бирже США, если они не выполняли аудиторские проверки Совета по надзору за государственным бухгалтерским учетом США в течение трех лет подряд.

Ранее "Комментарии" сообщали, что 10 крупнейших компаний мира попали под санкции ЕС.

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