Трамп запретил Китаю размещать свои акции на фондовых биржах США

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Татьяна Лозовенко
Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон, который исключит китайские компании с фондовых бирж США, если они не будут придерживаться американских стандартов аудита, заявил Белый дом. Об этом сообщает потрал Investing.
Дональд Трамп
"Закон о холдинговой отчетности иностранных компаний" запрещает листинг ценных бумаг иностранных компаний на любой фондовой бирже США, если они не выполняли аудиторские проверки Совета по надзору за государственным бухгалтерским учетом США в течение трех лет подряд.
Ранее "Комментарии" сообщали, что 10 крупнейших компаний мира попали под санкции ЕС.
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