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Главная Новости Мир США Трамп запретил Китаю размещать свои акции на фондовых биржах США
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Трамп запретил Китаю размещать свои акции на фондовых биржах США

Изменения внесены в закон об отчетности иностранных компаний

18 декабря 2020, 23:48
Автор:

Татьяна Лозовенко

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон, который исключит китайские компании с фондовых бирж США, если они не будут придерживаться американских стандартов аудита, заявил Белый дом. Об этом сообщает потрал Investing.

Трамп запретил Китаю размещать свои акции на фондовых биржах США

Дональд Трамп

"Закон о холдинговой отчетности иностранных компаний" запрещает листинг ценных бумаг иностранных компаний на любой фондовой бирже США, если они не выполняли аудиторские проверки Совета по надзору за государственным бухгалтерским учетом США в течение трех лет подряд.

Ранее "Комментарии" сообщали, что 10 крупнейших компаний мира попали под санкции ЕС.


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Источник: https://www.investing.com/news/stock-market-news/trump-signs-bill-that-could-kick-chinese-firms-off-us-stock-exchanges-2372049
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