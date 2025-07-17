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Трамп заставил Coca-Cola изменить свой рецепт в США: причина вызывает шок

По словам Трампа, компания согласилась заменить кукурузный сироп сахаром из тростника для продаж в США.

17 июля 2025, 09:45 comments1319
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп объявил, что якобы достиг договоренности с компанией Coca-Cola по обновленному рецепту напитка, производимого для американского рынка. В своем сообщении в социальных сетях Трамп отметил, что компания согласилась заменить кукурузный сироп в Coca-Cola натуральным тростниковым сахаром.

Трамп заставил Coca-Cola изменить свой рецепт в США: причина вызывает шок

Фото: скриншот

"Я провел переговоры с компанией Coca-Cola по использованию НАСТОЯЩЕГО тростникового сахара в американской версии напитка, и они согласились. Это будет правильный шаг с их стороны — увидите, это будет лучше для всех", — написал Трамп.

Однако официального подтверждения со стороны самой компании пока нет. В комментарии The New York Times представительница Coca-Cola Мишель Агня заявила:

"Мы ценим энтузиазм президента Трампа по отношению к нашему легендарному бренду. Больше деталей о будущих новинках в линейке Coca-Cola будет обнародовано впоследствии".

В настоящее время в продающихся в США напитках Coca-Cola используется кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Такой подсластитель начали активно применять в 1980-х годах как более дешевую альтернативу сахару, когда его стоимость выросла.

Изменение рецепта снова привлекло внимание к влиянию ингредиентов на здоровье. Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший ранее выражал обеспокоенность фруктозным сиропом, назвав его одной из причин эпидемии ожирения в США.

Несмотря на призывы к более натуральному составу, сам Трамп известен своей приверженностью диетической Coca-Cola. В предыдущие годы он рассказывал журналистам, что имеет специальную кнопку в Овальном кабинете, чтобы ему приносили любимый напиток, содержащий подсластитель аспартам.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что глава МИД Латвии Байба Браже обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом не медлить с действиями по поводу российской агрессии.



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