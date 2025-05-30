Трамп заставил Канаду пойти на этот беспрецедентный шаг: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
На фоне территориальных посягательств президента США Дональда Трампа министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о намерении существенно изменить подход страны к финансированию оборонного сектора. По его словам, именно оборонный сектор станет одним из главных национальных приоритетов.
Дональд Трамп
Как отмечает издание, по состоянию на сегодняшний день Канада значительно отстает от целевого показателя НАТО по расходам на оборону, тратя лишь 1,37% ВВП вместо 2%. Как подчеркивают журналисты, это один из самых низких показателей среди стран-членов альянса.
По информации, просочившейся из Пентагона два года назад, бывший премьер-министр Джастин Трюдо частно уверял представителей НАТО, что Канада никогда не достигнет этого уровня.
Впрочем, отмечает издание, ситуация может резко измениться: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает, что на саммите в Гааге летом этого года планка расходов может возрасти до 5%.
Как указывается в материале, Канада давно испытывает давление с требованием увеличить оборонные расходы.
В условиях глобальной нестабильности Шампань убежден, что инвестиции в оборону — это не только необходимость, но шанс для восстановления национальной промышленной базы.
Ожидается, что принятие нового бюджета состоится осенью после саммита НАТО, когда будет больше определенности геополитической ситуации и торговых споров с США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп и Карни поскандалили в Овальном кабинете.
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