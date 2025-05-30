Трамп заставил Канаду пойти на этот беспрецедентный шаг: о чем идет речь

На фоне территориальных посягательств президента США Дональда Трампа министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о намерении существенно изменить подход страны к финансированию оборонного сектора. По его словам, именно оборонный сектор станет одним из главных национальных приоритетов.

Дональд Трамп

"Нам необходимо восстанавливать наши Вооруженные силы, модернизировать инфраструктуру, создавать новые системы обороны. И все это мы должны делать, поддерживая канадскую промышленность, канадских работников и нашу автономию", – отметил Шампань в интервью POLITICO.

Как отмечает издание, по состоянию на сегодняшний день Канада значительно отстает от целевого показателя НАТО по расходам на оборону, тратя лишь 1,37% ВВП вместо 2%. Как подчеркивают журналисты, это один из самых низких показателей среди стран-членов альянса.

По информации, просочившейся из Пентагона два года назад, бывший премьер-министр Джастин Трюдо частно уверял представителей НАТО, что Канада никогда не достигнет этого уровня.

Впрочем, отмечает издание, ситуация может резко измениться: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает, что на саммите в Гааге летом этого года планка расходов может возрасти до 5%.

Как указывается в материале, Канада давно испытывает давление с требованием увеличить оборонные расходы.

В условиях глобальной нестабильности Шампань убежден, что инвестиции в оборону — это не только необходимость, но шанс для восстановления национальной промышленной базы.

"Мы должны инвестировать разумно: поддерживать собственную индустрию, работников, суверенитет", — подчеркнул он.

Ожидается, что принятие нового бюджета состоится осенью после саммита НАТО, когда будет больше определенности геополитической ситуации и торговых споров с США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп и Карни поскандалили в Овальном кабинете.



