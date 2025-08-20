Трамп заставил Маска прибегнуть к кардинальному шагу: что задумал миллиардер

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск временно отступил от идеи создания своей политической силы. Как пишет The Wall Street Journal, миллиардер сообщил своим сторонникам, что хочет сконцентрироваться на развитии бизнеса.

Илон Маск. Фото: Reuters

План запуска политической партии Маск озвучил еще в июле после публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом на фоне принятия закона о налоговых льготах и бюджетных расходах. Однако теперь, по данным WSJ, Маск снизил активность в этом направлении, поскольку не хочет рисковать отношениями с вице-президентом Джей Ди Венсом, с которым в последнее время активно поддерживает связь.

Маск пришел к выводу, что создание отдельной партии может негативно сказаться на его коммуникации с Венсом и потенциально разрушить стратегическое партнерство, отмечает источник издания.

Более того, Илон Маск рассматривает вариант финансовой поддержки Венса в случае, если тот решит баллотироваться в президенты США на выборах 2028 года.

В 2024 году Маск уже вложил около 300 миллионов долларов в поддержку Трампа и кандидатов-республиканцев, что свидетельствует о его весомой роли во внутриполитических процессах.

После конфликта с Трампом именно Джей Ди Вэнс выступил за примирение между Маском и республиканцами. В августе он повторил свою позицию, призвав миллиардера вернуться в партию.

Напомним, что Илон Маск публично объявил о формировании новой политической силы после того, как Дональд Трамп подписал закон, значительно увеличивший государственный долг США.

Примечательно, что сам Трамп недавно прокомментировал возможное участие Венса в президентских выборах. Отвечая на вопрос журналиста о третьем сроке, он отметил:

"Честно говоря, вероятнее всего — это будет Джей Ди. И, возможно, Марко (Рубио) тоже когда-то к нему присоединится. У нас много сильных кандидатов — некоторые из них прямо сейчас в этом зале", — заявил Трамп.

Как уже писали "Комментарии", компания Tesla наградила своего генерального директора и основного акционера Илона Маска акциями на сумму около 29 миллиардов долларов в рамках нового соглашения о зарплате.