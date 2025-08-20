logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп заставил Маска прибегнуть к кардинальному шагу: что задумал миллиардер
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп заставил Маска прибегнуть к кардинальному шагу: что задумал миллиардер

В последнее время Илон Маск уделяет больше внимания налаживанию контактов с вице-президентом Джей Ди Венсом.

20 августа 2025, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск временно отступил от идеи создания своей политической силы. Как пишет The Wall Street Journal, миллиардер сообщил своим сторонникам, что хочет сконцентрироваться на развитии бизнеса.

Трамп заставил Маска прибегнуть к кардинальному шагу: что задумал миллиардер

Илон Маск. Фото: Reuters

План запуска политической партии Маск озвучил еще в июле после публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом на фоне принятия закона о налоговых льготах и бюджетных расходах. Однако теперь, по данным WSJ, Маск снизил активность в этом направлении, поскольку не хочет рисковать отношениями с вице-президентом Джей Ди Венсом, с которым в последнее время активно поддерживает связь.

Маск пришел к выводу, что создание отдельной партии может негативно сказаться на его коммуникации с Венсом и потенциально разрушить стратегическое партнерство, отмечает источник издания.

Более того, Илон Маск рассматривает вариант финансовой поддержки Венса в случае, если тот решит баллотироваться в президенты США на выборах 2028 года.

В 2024 году Маск уже вложил около 300 миллионов долларов в поддержку Трампа и кандидатов-республиканцев, что свидетельствует о его весомой роли во внутриполитических процессах.

После конфликта с Трампом именно Джей Ди Вэнс выступил за примирение между Маском и республиканцами. В августе он повторил свою позицию, призвав миллиардера вернуться в партию.

Напомним, что Илон Маск публично объявил о формировании новой политической силы после того, как Дональд Трамп подписал закон, значительно увеличивший государственный долг США.

Примечательно, что сам Трамп недавно прокомментировал возможное участие Венса в президентских выборах. Отвечая на вопрос журналиста о третьем сроке, он отметил:

"Честно говоря, вероятнее всего — это будет Джей Ди. И, возможно, Марко (Рубио) тоже когда-то к нему присоединится. У нас много сильных кандидатов — некоторые из них прямо сейчас в этом зале", — заявил Трамп.

Как уже писали "Комментарии", компания Tesla наградила своего генерального директора и основного акционера Илона Маска акциями на сумму около 29 миллиардов долларов в рамках нового соглашения о зарплате.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/politics/policy/elon-musk-third-political-party-69bf9bd8?mod=Searchresults_pos1&page=1
Теги:

Новости

Все новости