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Трамп заставит ЕС закупать больше нефти и газа из США: как президент США давит на Европу

Европа уже обсуждает возможность увеличения импорта энергоресурсов из США.

сегодня, 15:30
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп предупредил Европейский Союз о возможных торговых пошлинах, если ЕС не увеличит закупку американских энергоресурсов. Он заявил, что США готовы начать торговую войну, если Европа не станет покупать больше нефти и газа из Америки. Как сообщает Bloomberg, Трамп озвучил свою угрозу после инаугурации во время беседы с журналистами в Белом доме 20 января.

Трамп заставит ЕС закупать больше нефти и газа из США: как президент США давит на Европу

Фото: колаж comments.ua

"Единственное, что они могут сделать быстро – это начать закупать нашу нефть и газ. Если нет, мы возьмем это под контроль через таможенные тарифы, или они будут вынуждены покупать наши энергоресурсы", – отметил президент США.

Для ЕС это не стало полной неожиданностью, ведь Европа уже обсуждает возможность увеличения импорта энергоресурсов из США, являющегося крупнейшим в мире производителем нефти и экспортером сжиженного природного газа (СПГ). Еще в 2024 году глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что американский СПГ может заменить российский газ.

Однако, как отмечают эксперты, в краткосрочной перспективе у США нет значительных возможностей для увеличения поставок СПГ в Европу. Поскольку сжиженный газ продается по долгосрочным контрактам, для того чтобы перенаправить грузы в Европу, нужно получить согласие от первоначальных покупателей, что значительно усложняет ситуацию. Развитие новых долгосрочных соглашений между европейскими странами и американскими поставщиками СПГ может занять несколько лет.

"Мы заработаем огромные суммы на энергоносителях, их у нас больше, чем у кого-либо другого", – заверил Трамп журналистов.

Президент США нацелен на развитие энергетического сектора страны, объявив чрезвычайное положение в этой сфере. Он отменил запрет на аренду морских нефтегазовых месторождений, блокировавший бурение в прибрежных водах США, а также возобновил выдачу лицензий для новых заводов по экспорту СПГ.

Портал "Комментарии" писал, что Трамп раскрыл ранее засекреченные данные о потерях Украины и РФ в войне.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-21/trump-again-calls-for-eu-to-buy-more-us-energy-to-avoid-tariffs
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