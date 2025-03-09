Трамп затаил обиду на Великобританию: при чем здесь король Чарльз и Владимир Зеленский

Дональд Трамп испытал разочарование в Великобритании после того, как король Чарльз встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в своем имении. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на источники в Вашингтоне.

Фото: из открытых источников

Согласно информации издания, советники Трампа заявили британским официальным лицам, что общие фотографии короля с украинским лидером вызвали у него ощущение, что он стал "менее важным". Ранее Чарльз приглашал Трампа посетить Великобританию.

В ответ британцы объяснили, что не могут указывать королю, с кем ему следует или не следует встречаться.

Как отмечает Daily Mail, Чарльз открыто показал свою поддержку Владимиру Зеленскому сразу после напряженного разговора между президентами Украины и США в Овальном кабинете. И на следующий день британский король также встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, с которым Трамп имеет напряженные отношения из-за торговой войны и претензий на суверенитет Канады.

Однако источники в правительстве Великобритании подчеркивают, что встреча короля с Зеленским была запланирована еще до инцидента в Овальном кабинете, и эти двое уже встретились в феврале 2023 года.

Напомним, что Дональд Трамп заблокировал военную помощь Украине и отказывается восстановить ее даже после подписания соглашения о редкоземельных металлах. По информации инсайдеров, Трамп требует от Украины территориальных уступок в пользу России.

Интересно, что на фоне таких действий Трампа среди европейских правых популистов наметилось смещение вектора. Хотя раньше эти партии активно поддерживали Трампа, теперь они критикуют его и поддерживают Украину, поскольку это больше нравится их электорату.

Как уже писали "Комментарии", через неделю после серьезной ссоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, украинский лидер Владимир Зеленский активно работает над возобновлением отношений с Вашингтоном, поскольку Белый дом увеличивает давление на Украину с требованием скорейшего завершения войны с Россией, сообщает The Washington Post.