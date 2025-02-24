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Трамп зависит от Зеленского, что ему крайне важно получить от главы Украины

Трамп потерпел неудача на многих треках, поэтому ему важно хоть что-то получить от Украины

24 февраля 2025, 11:05
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Ткачик Олеся

Дональд Трамп всю жизнь следует принципам своего ментора Роя Кона: атаковать, в случае отпора слиться, но говорить о своей победе, говорит социолог Игорь Эйдман. По его словам, сейчас Трамп в отношениях с президентом Владимиром Зеленским находится в стадии атаки. Эксперт убежден, что встретившись с жестким отпором, он сольется и пойдет на уступки.

Трамп зависит от Зеленского, что ему крайне важно получить от главы Украины

Зеленский и Трамп

Американский президент, подчеркивает Эйдман, вопреки заявлениям украинских властей, утверждает, что близок к соглашению по природным ископаемым.

"Торопится, суетится. Ему кровь из носу нужна подпись Зеленского под любой, даже самой бессмысленной бумажкой, чтобы рапортовать избирателям об успехе. После череды неудач Трампу очень не хочется, чтобы ещё и Зеленский публично его послал", — говорит эксперт.

Он напомнил, что "послать" Трампа подальше — становится модным трендом мировой политики. Например, Канада с возмущением отвергла бред о вхождение в США в качестве нового штата. Помимо этого, Дания отказалась даже разговаривать о продаже Гренландии, а сама Гренландия возмущена и не собирается продаваться.

Более того, Иордания и Египет отказались принимать палестинцев из Газы, которую Трамп обещал очистить от жителей, сделать американской и превратить в средиземноморскую Ривьеру. Панама отказалась не только вернуть Панамский канал под контроль США, но и отменить сбор на прохождение через канал американских кораблей.

Именно поэтому, говорит Эйдман, американский президент сейчас зависит от решения Зеленского и тот может использовать это обстоятельство на благо Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие страны Трамп не сможет взять под свой контроль.




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