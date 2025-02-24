Трамп зависит от Зеленского, что ему крайне важно получить от главы Украины

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Ткачик Олеся
Дональд Трамп всю жизнь следует принципам своего ментора Роя Кона: атаковать, в случае отпора слиться, но говорить о своей победе, говорит социолог Игорь Эйдман. По его словам, сейчас Трамп в отношениях с президентом Владимиром Зеленским находится в стадии атаки. Эксперт убежден, что встретившись с жестким отпором, он сольется и пойдет на уступки.
Зеленский и Трамп
Американский президент, подчеркивает Эйдман, вопреки заявлениям украинских властей, утверждает, что близок к соглашению по природным ископаемым.
Он напомнил, что "послать" Трампа подальше — становится модным трендом мировой политики. Например, Канада с возмущением отвергла бред о вхождение в США в качестве нового штата. Помимо этого, Дания отказалась даже разговаривать о продаже Гренландии, а сама Гренландия возмущена и не собирается продаваться.
Более того, Иордания и Египет отказались принимать палестинцев из Газы, которую Трамп обещал очистить от жителей, сделать американской и превратить в средиземноморскую Ривьеру. Панама отказалась не только вернуть Панамский канал под контроль США, но и отменить сбор на прохождение через канал американских кораблей.
Именно поэтому, говорит Эйдман, американский президент сейчас зависит от решения Зеленского и тот может использовать это обстоятельство на благо Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие страны Трамп не сможет взять под свой контроль.
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