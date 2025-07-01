Трамп завуалированно пригрозил Маску депортацией после его новой критики

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новую критику от генерального директора Tesla Илона Маска, выступившего против нового закона о налогах и государственных расходах. По словам Трампа, американскому правительству следует проверить деятельность компаний Маска и лишить его субсидий.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social опубликовал сообщение, где пригрозил Илону Маску. Трамп раскритиковал субсидирование электромобилей и в завуалированной угрозе намекнул, что Маск мог бы оказаться в Южной Африке, где он родился.

"Электромобили – это хорошо, но не каждого нужно заставлять владеть ими. Илон может получать больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку", — написал Трамп.

Президент США заявил, что Департамент эффективности управления (DOGE), которым ранее руководил Маск, может активнее присмотреться к деятельности миллиардера, в частности, в получении субсидий от правительства.

"Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономит кучу денег. Возможно, нам стоит попросить DOGE хорошо и внимательно посмотреть на это? МОЖНО ЭКОНОМИТЬ ВЕЛИКИЕ ДЕНЬГИ!!!", — пригрозил Трамп.

Напомним, что Илон Маск критикует закон о налогах, предусматривающий увеличение государственных расходов. По словам Маска такие изменения "вредны" и "нелогичны". Миллиардер заявил, что это станет "политическим самоубийством" для республиканцев и они проиграют на следующих выборах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предыдущий конфликт Маска и Трампа стоил обоим миллиардерам более 21 млрд долларов.

Также "Комментарии" писали о реакции Трампа на слова извинения от Маска во время их первого конфликта.