Трамп завуалированно пригрозил Маску депортацией после его новой критики

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп отреагировал на новую критику от генерального директора Tesla Илона Маска, выступившего против нового закона о налогах и государственных расходах. По словам Трампа, американскому правительству следует проверить деятельность компаний Маска и лишить его субсидий.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social опубликовал сообщение, где пригрозил Илону Маску. Трамп раскритиковал субсидирование электромобилей и в завуалированной угрозе намекнул, что Маск мог бы оказаться в Южной Африке, где он родился.
Президент США заявил, что Департамент эффективности управления (DOGE), которым ранее руководил Маск, может активнее присмотреться к деятельности миллиардера, в частности, в получении субсидий от правительства.
Напомним, что Илон Маск критикует закон о налогах, предусматривающий увеличение государственных расходов. По словам Маска такие изменения "вредны" и "нелогичны". Миллиардер заявил, что это станет "политическим самоубийством" для республиканцев и они проиграют на следующих выборах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предыдущий конфликт Маска и Трампа стоил обоим миллиардерам более 21 млрд долларов.
Также "Комментарии" писали о реакции Трампа на слова извинения от Маска во время их первого конфликта.