logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп завуалированно пригрозил Маску депортацией после его новой критики
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп завуалированно пригрозил Маску депортацией после его новой критики

Трамп заявил, что бизнес Маска может попасть под дополнительные проверки правительством США.

1 июля 2025, 08:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новую критику от генерального директора Tesla Илона Маска, выступившего против нового закона о налогах и государственных расходах. По словам Трампа, американскому правительству следует проверить деятельность компаний Маска и лишить его субсидий.

Трамп завуалированно пригрозил Маску депортацией после его новой критики

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social опубликовал сообщение, где пригрозил Илону Маску. Трамп раскритиковал субсидирование электромобилей и в завуалированной угрозе намекнул, что Маск мог бы оказаться в Южной Африке, где он родился.

"Электромобили – это хорошо, но не каждого нужно заставлять владеть ими. Илон может получать больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку", — написал Трамп.

Президент США заявил, что Департамент эффективности управления (DOGE), которым ранее руководил Маск, может активнее присмотреться к деятельности миллиардера, в частности, в получении субсидий от правительства.

"Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономит кучу денег. Возможно, нам стоит попросить DOGE хорошо и внимательно посмотреть на это? МОЖНО ЭКОНОМИТЬ ВЕЛИКИЕ ДЕНЬГИ!!!", — пригрозил Трамп.

Напомним, что Илон Маск критикует закон о налогах, предусматривающий увеличение государственных расходов. По словам Маска такие изменения "вредны" и "нелогичны". Миллиардер заявил, что это станет "политическим самоубийством" для республиканцев и они проиграют на следующих выборах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предыдущий конфликт Маска и Трампа стоил обоим миллиардерам более 21 млрд долларов.

Также "Комментарии" писали о реакции Трампа на слова извинения от Маска во время их первого конфликта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114776149269773065
Теги:

Новости

Все новости