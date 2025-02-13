Трамп заявил, что будет продолжать поддерживать Украину

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что продолжит поддерживать Украину. По его словам, без американской помощи Путин решит, что он выиграл.
Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
Президент США Дональд Трамп заявил, что 12 февраля имел "длительный и очень продуктивный" телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого лидеры договорились начать переговоры по прекращению войны в Украине. Американский лидер отметил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, потому что иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".
Трамп также заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин хотят завершить войну. По словам президента США, его первая встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии.
На вопрос о том, примет ли президент Украины Владимир Зеленский участие во встрече, Трамп объяснил, что это будет согласовано по итогам первой встречи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на заявления Трампа после разговора с Путиным. Большинство отметили, что Украине нужен справедливый мир, а Трамп имеет уникальное предложение переговоров с Путиным, больше напоминающее "сдачу" Украины российскому диктатору.
Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде объяснили позицию Трампа по мирным переговорам.
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