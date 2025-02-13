Трамп заявил, что будет продолжать поддерживать Украину

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что продолжит поддерживать Украину. По его словам, без американской помощи Путин решит, что он выиграл.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Президент США Дональд Трамп заявил, что 12 февраля имел "длительный и очень продуктивный" телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого лидеры договорились начать переговоры по прекращению войны в Украине. Американский лидер отметил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, потому что иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

"И, честно говоря, мы будем это делать столько, сколько нужно, потому что мы не хотим, чтобы произошло что-то другое, но президент Путин сейчас хочет мира", – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп также заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин хотят завершить войну. По словам президента США, его первая встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии.

На вопрос о том, примет ли президент Украины Владимир Зеленский участие во встрече, Трамп объяснил, что это будет согласовано по итогам первой встречи.

"Сначала у нас будет первая встреча. А потом увидим, что мы можем сделать относительно второй встречи", — сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на заявления Трампа после разговора с Путиным. Большинство отметили, что Украине нужен справедливый мир, а Трамп имеет уникальное предложение переговоров с Путиным, больше напоминающее "сдачу" Украины российскому диктатору.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде объяснили позицию Трампа по мирным переговорам.



