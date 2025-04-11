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Трамп заявил, что ему больше не нужен Маск

Дональд Трамп заявил, что Илон Маск проделал фантастическую работу в правительстве США.

сегодня, 09:25
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Автор:
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Slava Kot

Дональд Трамп заявил, что ему нравится Илон Маск, руководящий Департаментом по вопросам эффективности правительства (DOGE), однако президент США подчеркнул, что тот ему больше не нужен.

Трамп заявил, что ему больше не нужен Маск

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Во время заседания кабинета министров в Белом доме Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о своем советнике Илоне Маске.

"Мне Илон не нужен ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Этот парень проделал фантастическую работу. Мне не нужна его машина. Знаете что я с ней делаю? Разрешаю людям в офисе кататься на ней", — сказал Трамп.

Сам Маск в докладе рассказал о прогрессе DOGE. Маск ожидает, что "в 2026 финансовом году будет сокращение за счет уменьшения расточительства и мошенничества на 150 миллиардов долларов". Ранее он обещал Трампу сэкономить 1-2 трлн долларов.

Заявление Трампа прозвучало на фоне кампании группы демократов, требующих отстранить Маска от работы в правительстве. Они ссылаются на норму, что Илон Маск работает как специальный государственный служащий, поэтому должен находиться в должности не дольше 130 дней, то есть до 30 мая.

Кроме того, сам Трамп недавно заявил, что Илон Маск в определенный момент вернется к управлению своими частными компаниями и уйдет из правительства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Илона Маска, который прогнозирует, что в Соединенных Штатах могут начаться слушания по импичменту Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск попросил прощения у кирпича. Таким образом, миллиардер упрекнул главного торгового советника Трампа, который активно поддерживал введение новых тарифов США.



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Источник: https://www.politico.com/newsletters/west-wing-playbook-remaking-government/2025/04/10/doge-fills-power-vacuum-at-irs-00284811
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