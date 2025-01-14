Трамп заявил, что "есть только одна стратегия" прекращения войны в Украине

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп сделал новое заявление о планах по завершению войны в Украине и возможной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Ну, есть только одна стратегия, и всё зависит от Путина. Я не могу представить, что он в восторге от того, как всё сложилось, потому что для него всё тоже пошло не совсем удачно", – заявил будущий глава Белого дома, отвечая на вопрос о своей стратегии прекращения войны.

Размышляя о будущей встрече с Владимиром Путиным, Дональд Трамп не назвал предполагаемых сроков, однако отметил, что планирует сделать это как можно скорее после своего вступления в должность.

"Я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... вам нужно попасть в офис. Для некоторых вещей нужно быть там", — сказал Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — в интервью "ABC News" советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности США Майкл Уолц сделал ряд резонансных заявлений. В частности, заявил, что подготовка к встрече Трампа и Путина, которая должна пройти "в ближайшие месяцы", уже ведется. Также Уолц намекнул, что россиянам не удастся "выгнать" со всех оккупированных территорий, в том числе из Крыма. А еще советник Трампа повторил один из последних месседжей действующей администрации США относительно необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине. О чем говорят эти заявления Майкла Уолца? Не похожи ли они на то, что новая администрация США начинает давить на Украину, намекая на уступки перед началом переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



