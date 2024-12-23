Трамп заявил, что США хочет взять во владение самый большой остров мира

Избранный президент США Дональд Трамп во время объявления кандидата на должность американского посла в Дании заявил, что Гренландия, которая является автономной территорией в составе Королевства Дания, должна находиться во владении Соединенных Штатов.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social сделал заявление о назначении Кена Хоури послом США в Данию. По его словам, предприниматель и инвестор Хоури, который при первой каденции Трампа был американским послом в Швеции, "превратил американское лидерство в инновациях и технологиях в глобальные истории успеха", а его опыт будет "бесценным для представления нас за рубежом".

Свое сообщение Трамп продолжил посягательством на территорию Гренландии.

"С целью национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью. Кен сделает отличную работу, представляя интересы Соединенных Штатов", — заявил Трамп.

Гренландия – это самый большой остров в мире, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Политически Гренландия является автономной территорией Дании. Это означает, что она имеет собственное правительство, парламент и значительную степень самоуправления в большинстве внутренних дел. Однако за внешнюю политику и оборону отвечает Дания. Несмотря на то, что Гренландия не является полноценным государством, она имеет свой флаг и гимн, а также иногда на этой территории возникают дискуссии о независимости острова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп предложил двум странам войти в состав США.

Также "Комментарии" писали о том, что в Канаде ответили жестким ультиматумом на угрозы Трампа.