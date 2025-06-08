Трамп заявил, что Илон Маск столкнется с «очень серьезными последствиями»: что произошло

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что это будет иметь "серьезные последствия", если технологический магнат Илон Маск будет финансировать кандидатов от Демократической партии, чтобы они баллотировались против республиканцев, проголосующих за масштабный законопроект Республиканской партии о бюджете. Об этом Трамп заявил в интервью NBC News.

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото из открытых источников

"Если он это сделает, ему придется расплатиться за последствия", — сказал Трамп NBC News в телефонном интервью, но отказался сообщить, какими будут эти последствия.

"Ему придется понести очень серьезные последствия, если он это сделает", – добавил он.

Президент также заявил, что не желает возобновлять свои отношения с Маском после того, как вражда между ними возникла на публичном обсуждении в начале этой недели.

"Нет", – ответил Трамп, когда его спросили, есть ли у него какое-то желание это сделать.

На вопрос, считает ли он, что его отношения с генеральным директором Tesla и SpaceX завершены, Трамп ответил: "Я бы предположил, что да".

Комментарии Трампа были самыми широкими с момента обмена угрозами и нападками на X и Truth Social в начале этой недели. Он добавил, что, по его мнению, Республиканская партия стала более единой, чем когда-либо, после того, как эти двое мужчин поссорились перед миром.

Трамп заявил, что не планирует разговаривать с Маском в ближайшее время. "Я слишком занят другими делами", – сказал он, добавив: "Я не намерен с ним разговаривать".

Трамп также обвинил Маска в "неуважении к должности президента".

"Я считаю, что это очень плохо, потому что он очень неуважительный. Нельзя не уважать должность президента", – добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что бывший советник главы Белого дома Илон Маск совершает "огромную ошибку", критикуя президента Дональда Трампа, и выразил надежду, что миллиардер вернется в команду после публичного конфликта.