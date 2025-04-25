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Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским в Риме

Трамп и Зеленский должны приехать на прощание с Папой Римским

сегодня, 20:53
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Лиля Воробьева

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположительно проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме. Оба лидера должны прибыть в итальянскую столицу на похороны Папы Римского Франциска, которые запланированы на 26 апреля. Об этом сообщает The Washington Post.

Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским в Риме

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

В комментарии журналистам Трамп отметил, что "возможно" встретится с Зеленским во время своего пребывания в Риме.

Издание The Washington Post отмечает, что эта поездка открывает возможность неформального дипломатического взаимодействия, поскольку на церемонии ожидается присутствие десятков других мировых лидеров, в частности президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к поездке в Ватикан на церемонию похорон Папы Римского Франциска. В Киеве ожидают окончательное подтверждение даты захоронения, чтобы согласовать визит президента.

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский планирует визит в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска.

"В Офисе президента Украины ожидают дату захоронения Папы Римского Франциска, и готовят визит президента Украины Владимира Зеленского на прощание с Папой в Рим", — сообщил источник в Офисе президента агентству "Интерфакс-Украина".

Сразу после этого Ватикан опубликовали заявление, что похороны Папы Римского Франциска пройдут 26 апреля в базилике Святого Петра. Кроме Владимира Зеленского, визит на похороны понтифика подтвердил президент США Дональд Трамп. Также ожидается, что на церемонию прибудут десятки мировых лидеров, включая Европу, Латинскую Америку и другие страны.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2025/04/25/trump-presidency-news/
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