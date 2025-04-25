Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским в Риме

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Лиля Воробьева
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположительно проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме. Оба лидера должны прибыть в итальянскую столицу на похороны Папы Римского Франциска, которые запланированы на 26 апреля. Об этом сообщает The Washington Post.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
В комментарии журналистам Трамп отметил, что "возможно" встретится с Зеленским во время своего пребывания в Риме.
Издание The Washington Post отмечает, что эта поездка открывает возможность неформального дипломатического взаимодействия, поскольку на церемонии ожидается присутствие десятков других мировых лидеров, в частности президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к поездке в Ватикан на церемонию похорон Папы Римского Франциска. В Киеве ожидают окончательное подтверждение даты захоронения, чтобы согласовать визит президента.
В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский планирует визит в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска.
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