Трамп заявил, что нацисты относились к еврейским заключенным в концлагерях "с сочувствием"

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление, предположив, что нацисты выражали соболезнования евреям в концлагерях. Таким образом, американский лидер отреагировал на израильских заложников, которые остаются в плену ХАМАС в секторе Газа.
Трамп и Нетаньяху. Фото: Sebastian Scheiner/AP
Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов о возможных шагах по освобождению 59 израильтян. Президент США уклонился от вопроса и выразился странным образом с определенной симпатией к нацистам.
Трамп продолжил говорить с идеей, что нацисты относились к евреям сочувственно. По его словам, "люди сочувствовали, пытались помочь попавшим в невероятную беду".
Премьер Нетаньяху во время встречи не стал публично комментировать слова Трампа, однако утверждение президента США о доброте нацистов вызвало смущение в социальных сетях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск прокомментировал обвинения в нацистском жесте после инаугурации Трампа.
Также "Комментарии" писали, что Аргентина по просьбе США рассекретит документы о нацистах, бежавших в страну после Второй мировой войны.
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