Трамп заявил, что нацисты относились к еврейским заключенным в концлагерях "с сочувствием"

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление, предположив, что нацисты выражали соболезнования евреям в концлагерях. Таким образом, американский лидер отреагировал на израильских заложников, которые остаются в плену ХАМАС в секторе Газа.

Трамп и Нетаньяху. Фото: Sebastian Scheiner/AP

Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов о возможных шагах по освобождению 59 израильтян. Президент США уклонился от вопроса и выразился странным образом с определенной симпатией к нацистам.

"Выявляли ли члены ХАМАС какое-то желание помочь? Какие-то признаки сострадания? Они как-то подмигивали? Дали хоть кусок хлеба? Возможно, тайно подсовывали еду? Например, как это было в Германии?", — сказал Трамп, имея в виду нацистскую Германию периода Второй мировой войны.

Трамп продолжил говорить с идеей, что нацисты относились к евреям сочувственно. По его словам, "люди сочувствовали, пытались помочь попавшим в невероятную беду".

Премьер Нетаньяху во время встречи не стал публично комментировать слова Трампа, однако утверждение президента США о доброте нацистов вызвало смущение в социальных сетях.

"Это не просто бред. Это косплей о Холокосте. Он романтизирует геноцид, будто это какой-то странный исторический подкаст", — написал один пользователь на платформе X.

"Приравнивать заложников, удерживаемых ХАМАС, к жертвам в нацистской Германии – это не просто обидно, это также гротескное искажение истории. Он всегда говорит первое, что приходит ему в голову, не понимая веса этих слов. И он сидит рядом с премьер-министром Израиля. Безумная штука!", — пишет другой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск прокомментировал обвинения в нацистском жесте после инаугурации Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Аргентина по просьбе США рассекретит документы о нацистах, бежавших в страну после Второй мировой войны.