Трамп заявил, что написал "ядерное письмо" Ирану: Тегеран ответил

Президент США Дональд Трамп заявил, что написал письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. В нем американский лидер предложил Тегерану заключить новое ядерное соглашение. В Иране ответили, что не получали уведомлений от США.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает Reuters, Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что, по его мнению, Иран "хотел бы получить это письмо" о новом ядерном соглашении. Как объясняет Трамп, он хочет не допустить появления ядерного оружия у еще одного государства и пригрозил Ирану.

"Я бы предпочел соглашение, потому что я не хочу нанести вред Ирану. Это замечательные люди", — сказал Трамп.

Издание Al Jazeera со ссылкой на представителя посольства Ирана сообщило, что Али Хаменеи не получал "ядерного письма" от Трампа.

"Мы не получили такое письмо", — сообщили представители Ирана.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг попытки США предложить ядерное соглашение Тегерану, если страна и дальше будет находиться под санкциями. По его словам, Иран не будет вести прямые переговоры с США, пока они будут "продолжать свою политику максимального давления и угроз".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после избрания президентом США Дональда Трампа, Иран просмотрел свою ядерную программу и в декабре прошлого года объявил о резком ускорении обогащения урана. Согласно оценке МАГАТЭ, у Ирана достаточно урана для создания 6 ядерных бомб.

Также "Комментарии" писали, что Трамп сделал "ядерное" предложение Путину, на которое российский диктатор согласился. Москва должна быть вовлечена в переговорный процесс по ядерной программе Ирана.