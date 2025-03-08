Трамп заявил, что написал "ядерное письмо" Ирану: Тегеран ответил

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что написал письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. В нем американский лидер предложил Тегерану заключить новое ядерное соглашение. В Иране ответили, что не получали уведомлений от США.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Как сообщает Reuters, Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что, по его мнению, Иран "хотел бы получить это письмо" о новом ядерном соглашении. Как объясняет Трамп, он хочет не допустить появления ядерного оружия у еще одного государства и пригрозил Ирану.
Издание Al Jazeera со ссылкой на представителя посольства Ирана сообщило, что Али Хаменеи не получал "ядерного письма" от Трампа.
Кроме того, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг попытки США предложить ядерное соглашение Тегерану, если страна и дальше будет находиться под санкциями. По его словам, Иран не будет вести прямые переговоры с США, пока они будут "продолжать свою политику максимального давления и угроз".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после избрания президентом США Дональда Трампа, Иран просмотрел свою ядерную программу и в декабре прошлого года объявил о резком ускорении обогащения урана. Согласно оценке МАГАТЭ, у Ирана достаточно урана для создания 6 ядерных бомб.
Также "Комментарии" писали, что Трамп сделал "ядерное" предложение Путину, на которое российский диктатор согласился. Москва должна быть вовлечена в переговорный процесс по ядерной программе Ирана.
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