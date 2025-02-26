Трамп заявил, что не будет давать Украине «слишком много» гарантий безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен предоставлять Украине "чрезмерные" гарантии безопасности, возложив эту ответственность на европейские страны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на его пресс-конференцию.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Я не собираюсь предлагать гарантии безопасности. Это должна делать Европа, поскольку это их регион и интересы. Однако мы будем прилагать усилия, чтобы ситуация развивалась правильно. Мы будем оставаться партнерами Украины, поскольку нам нужны редкоземельные металлы, которых у них много", – отметил Трамп.

Он подчеркнул, что такое соглашение относительно полезных ископаемых выгодно и для Украины.

"Это также своеобразная гарантия безопасности, ведь наше присутствие там будет постоянным, и Европа будет следить за ситуацией. Великобритания и Франция уже заявили о готовности отправить миротворческие силы, и я считаю, что это положительный шаг", – добавил президент США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп резко сменил риторику . Президент США Дональд Трамп во время избирательной гонки обещал завершить войну в Украине через 24 часа, уверял, что для этого ему не нужно даже заходить в Белый дом. После инаугурации Трамп заявлял об определенных трудностях в завершении войны. Сейчас он сообщает, что вообще не уверен, будет ли в Украине мир.

"Не факт, что мы добьемся мира в Украине, но постараемся, чтобы Киев вернул себе больше", — сказал Трамп, сообщает Fox News.

К тому же президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна "забыть" о вступлении в НАТО. По мнению американского лидера, именно поэтому началось российское вторжение. Трамп также добавляет, что Путин достаточно "хитрый".

