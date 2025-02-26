Трамп заявил, что не будет давать Украине «слишком много» гарантий безопасности

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен предоставлять Украине "чрезмерные" гарантии безопасности, возложив эту ответственность на европейские страны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на его пресс-конференцию.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Он подчеркнул, что такое соглашение относительно полезных ископаемых выгодно и для Украины.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп резко сменил риторику . Президент США Дональд Трамп во время избирательной гонки обещал завершить войну в Украине через 24 часа, уверял, что для этого ему не нужно даже заходить в Белый дом. После инаугурации Трамп заявлял об определенных трудностях в завершении войны. Сейчас он сообщает, что вообще не уверен, будет ли в Украине мир.
К тому же президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна "забыть" о вступлении в НАТО. По мнению американского лидера, именно поэтому началось российское вторжение. Трамп также добавляет, что Путин достаточно "хитрый".
Новости