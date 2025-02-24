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Трамп заявил, что очень скоро вернет потраченные деньги на Украину

Трамп вспомнил о звонке лидеров стран G7 по случаю третьей годовщины войны в Украине

24 февраля 2025, 19:39
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Лиля Воробьева

Трамп заявил, что соглашение по ресурсам Украины будет подписано "очень скоро". Также он заявил, что США в рамках соглашения вернут себе потраченные на Украину деньги.

Трамп заявил, что очень скоро вернет потраченные деньги на Украину

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Я отметил важность жизненно важного "Соглашения о критически важных минералах и редкоземельных элементах" между Соединенными Штатами и Украиной, которое, как мы надеемся, будет подписано очень скоро! Это соглашение, которое является "Экономическим партнерством", гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, направленное Украине, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу", — написал он в соцсети.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сообщил о серьезных переговорах с Путиным.

Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным по окончании войны и совместных экономических проектов. Об этом он написал в своей социальной сети.

"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным об окончании войны, а также о крупных соглашениях по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры проходят очень хорошо", — отметил президент США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский неожиданно побеседовал с Трампом . Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Разговор состоялся в рамках заседания стран G7. Речь шла об американской помощи и американском лидерстве, украинский президент расценил разговор как хороший.
Заседание "Большой семерки", посвященное третьей годовщине широкомасштабного вторжения России, прошло в онлайн-формате, поскольку часть лидеров была с визитом в Киеве. Зеленский подчеркнул, что это была продуктивная встреча, на которой прозвучали важные и принципиальные слова большинства партнеров.



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