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Трамп заявил, что поддерживает создание 51-го штата США: какую страну хочет присоединить

Дональд Трамп назвал "прекрасной идеей" присоединение Канады к США.

18 декабря 2024, 12:40
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Slava Kot

Избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Канада может присоединиться к Соединенным Штатам и стать 51 штатом. По его словам, это "прекрасная идея" и этого якобы хотят сами канадцы.

Трамп заявил, что поддерживает создание 51-го штата США: какую страну хочет присоединить

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social опубликовал сообщения о возможности Канады стать 51 штатом США. В нем Трамп подверг критике помощь Канаде от США и заявил, что эта страна могла бы присоединиться к Соединенным Штатам.

"Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более 100 000 000 долларов в год? В этом нет смысла! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом. Они бы значительно сэкономили на налогах и военной охране. Я думаю, что это отличная идея. 51-й штат!!", — написал Трамп.

Несмотря на заявления Трампа о желании канадцев присоединиться к США, опросы, проведенные в декабре, свидетельствуют, что 86% жителей Канады против такого решения.

Это уже не в первый раз Трамп предлагает Канаде стать частью США. Ранее избранный президент США также заявлял, что Вашингтон слишком много денег выделяет Оттаве, поэтому Канада должна войти в США, чтобы продолжать получать финансовую помощь. Кроме Канады Трамп с подобным призывом обратился и к Мексике. Будущий президент США пригрозил Мексике и Канаде увеличить пошлины до 25%, если обе страны не решают проблемы с нелегальной миграцией в Соединенные Штаты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Канаде ответили жестким ультиматумом для США на угрозы Трампа.

Также "Комментарии" писали, что в Канаде считают "не смешными" шутки Трампа о присоединении Канады к США.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/113672861551554010
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