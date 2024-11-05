Трамп заявил, что Путин хочет заключить мирное соглашение: что мешает

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Slava Kot
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин хочет окончания войны в Украине. Однако, по словам лидера республиканцев, российский диктатор просто не знает с кем говорить в США о заключении соглашения о завершении войны.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп выступил на митинге перед своими поклонниками, где раскритиковал действующее руководство США за невозможность заключить мирное соглашение с Путиным.
Напомним, что Дональд Трамп неоднократно заявлял, что скоро закончит войну в Украине. По его словам, это станет возможным, если он станет президентом. Тогда Трамп позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину и договорится об окончании войны. Какой именно мир ожидает Украину, Трамп так и не раскрыл.
Сам же Путин в июне поставил Украине ультимативные требования для окончания войны. Российский диктатор требует от Украины отказаться от Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма, а также быть нейтральной, безъядерной страной и без гарантий безопасности от других стран.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали условия Путина для кончания войны.
Также "Комментарии" писали, что первые данные о явке в США могут стать проблемой Трампа.
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