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Трамп заявил, что Путин хочет заключить мирное соглашение: что мешает

Дональд Трамп рассказал, что Путин ищет человека, с которым можно заключить соглашение для окончания войны в Украине.

сегодня, 10:25
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Автор:
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Slava Kot

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин хочет окончания войны в Украине. Однако, по словам лидера республиканцев, российский диктатор просто не знает с кем говорить в США о заключении соглашения о завершении войны.

Трамп заявил, что Путин хочет заключить мирное соглашение: что мешает

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп выступил на митинге перед своими поклонниками, где раскритиковал действующее руководство США за невозможность заключить мирное соглашение с Путиным.

"Представьте, что вы Путин и хотите позвонить США, но не представляете кому позвонить. Это правда. Позвоним США, я хочу кое-что решить. Кому мы позвоним? Слушайте, здесь не с кем говорить. Я думал об этом последние несколько дней. Они хотят заключить соглашение, но им не с кем поговорить", — сказал Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно заявлял, что скоро закончит войну в Украине. По его словам, это станет возможным, если он станет президентом. Тогда Трамп позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину и договорится об окончании войны. Какой именно мир ожидает Украину, Трамп так и не раскрыл.

Сам же Путин в июне поставил Украине ультимативные требования для окончания войны. Российский диктатор требует от Украины отказаться от Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма, а также быть нейтральной, безъядерной страной и без гарантий безопасности от других стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали условия Путина для кончания войны.

Также "Комментарии" писали, что первые данные о явке в США могут стать проблемой Трампа.



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