Трамп совершил новый комплимент Путину. Но по его словам, "Птин очень умный и очень хитрый человек, но я заставлю его пойти на уступки по окончании войны в Украине".

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Путин очень умный и очень хитрый человек, но я заставлю его пойти на уступки по окончании войны в Украине", - заявил Трамп.

Но он не может гарантировать, что соглашение все-таки подпишут

"Считаю, что у Путина не было намерений заканчивать эту войну. Мы поговорили после того, как я победил на выборах. Думаю, мы заключим соглашение. Я не могу это гарантировать, соглашение есть соглашение и все бывает, но я думаю, что мы это сделаем",- заявил он.

Также Трамп снова похвалил себя и заявил, что если бы не он, то было бы убито гораздо больше людей

"Если бы я не выиграл выборы, думаю, он бы продолжил наступление и со временем было бы убито гораздо больше людей. Я уважаю Украину. Украинцы отличные бойцы, но должен сказать, что без нашей техники эта война, как многие говорят, закончилась бы очень быстро", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе рассказали, как Путин издевается над Трампом и какие требования предъявляет к Украине. Текущие переговоры по урегулированию войны в Украине, которые ведет администрация США, фактически отвечают интересам Кремля, тогда как Россия ничем не уступает в ответ.

Авторы издания называют эти переговоры одними из самых неудачных за последнее время, ведь их содержание оказалось односторонним и выгодным лично Владимиру Путину. В США же, особенно со стороны команды Дональда Трампа, демонстрируется готовность к уступкам, которые выглядят как намеренно вымышленные в пользу Кремля. Да, сам Трамп представляет как достижение тот факт, что Путин якобы согласился не захватывать всю Украину. Однако The Atlantic отмечает, что Россия пока и не способна реализовать такой план. Это свидетельствует не о дипломатическом успехе, а о ложном представлении Трампа о собственных переговорных способностях.