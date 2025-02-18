Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован позицией Украины в контексте войны с Россией.

Трамп прокомментировал переговоры в СА. Фото из открытых источников

"У них (у Украины – ред.) было 3 года, чтобы сесть за стол переговоров", — заявил Дональд Трамп.

Президент США сказал, что не против введения в Украину европейских военных, но американские войска он не отправит.

Дональд Трамп также заявил о необходимости проведения выборов в Украине.

"В Украине давно не было выборов. Как бы мне ни было грустно говорить, но у Зеленского сейчас 4% рейтинг", — заявил американский президент.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о важности участия США в будущих гарантиях безопасности для Украины. По его словам, американские гарантии безопасности – это единственный способ сдерживать Россию. Он повторил, что готов рассмотреть потенциальное введение британских войск в Украину, если будет достигнуто мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что это должно произойти в поддержку США. "Гарантия безопасности со стороны США – это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", – подчеркнул Кир Стармер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики активизировались на Покровском направлении и пытаются пересечь административную границу Днепропетровской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне рвутся к административной границе Днепропетровской области после того, как подразделения Сил обороны Украины провели успешные контратаки под Покровском", — сообщил офицер ВСУ. Он рассказал, что противник взял относительную паузу в окрестностях Покровска и активизировался в районе Надежовки.