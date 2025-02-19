Трамп заявил, что россияне разрушили бы столицу Украины, если бы хотели

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова вызвал удивление своим заявлением по отношению к России – на этот раз он отметил, что если бы Москва захотела, то могла бы полностью уничтожить Киев.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Такое мнение он высказал в ходе беседы с журналистами.
Он также добавил, что, по его мнению, Россия не хотела полностью уничтожать Киев, поскольку "если бы они хотели, то сделали бы это".
Также Трамп отметил, что Украину практически стирают с лица земли.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил, что разочаровался в Украине . Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован позицией Украины в контексте войны с Россией.Президент США сказал, что не против введения в Украину европейских военных, но американские войска он не отправит. Дональд Трамп также заявил о необходимости проведения выборов в Украине.
Новости