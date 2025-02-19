Трамп заявил, что россияне разрушили бы столицу Украины, если бы хотели

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова вызвал удивление своим заявлением по отношению к России – на этот раз он отметил, что если бы Москва захотела, то могла бы полностью уничтожить Киев.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Такое мнение он высказал в ходе беседы с журналистами.

"Страна разбомбили вдребезги. Многие города находятся в руинах. Здания разрушены", — заявил Трамп.

Он также добавил, что, по его мнению, Россия не хотела полностью уничтожать Киев, поскольку "если бы они хотели, то сделали бы это".

"В Киеве ситуация другая. Думаю, что они не хотят запускать туда много ракет. Они нанесли удары, но не разрушили город на 100%. Если бы у них была такая цель, они бы ее достигли. Но есть города, которые полностью разрушены", – сказал президент США, в то время как во многих регионах Украины, в частности в Киеве, объявили воздушную тревогу.

Также Трамп отметил, что Украину практически стирают с лица земли.

"Посмотрите, что происходит. Есть города, в которых не осталось ни одного уцелевшего здания. Вы вспоминаете Газу. Некоторые украинские города похожи на Газу. А у многих разрушения даже более масштабные", – заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил, что разочаровался в Украине . Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован позицией Украины в контексте войны с Россией.

Президент США сказал, что не против введения в Украину европейских военных, но американские войска он не отправит. Дональд Трамп также заявил о необходимости проведения выборов в Украине.

"В Украине давно не было выборов. Как бы мне ни было грустно говорить, но у Зеленского сейчас 4% рейтинг", — заявил американский президент.

