Трамп заявил, что США могут начать новую войну во время его президентства

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил возможности начала новой войны между Соединенными Штатами и Ираном. По его словам, вопрос с Ираном "очень изменчив".

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в интервью журналу Time ответил на вопрос, существует ли риск того, что США и Иран начать новую войну.

"Вопрос с Ираном очень изменчив. Вы спрашиваете о войне? Все может произойти", – заявил Трамп, однако ушел от ответа на то, какие шаги может сделать Вашингтон против Тегерана.

При этом Трамп считает самой опасной ситуацией сейчас войну между Россией и Украиной.

Разрыв дипломатических отношений между Ираном и США в 1980 году произошел в результате Исламской революции в Иране. Основной причиной разрыва стала Исламская революция в Иране, свергшая прозападный режим шаха Мохаммада Пехлеви. Новый исламский режим, возглавляемый аятоллой Хомейни, был настроен против США и западного влияния. Еще одним фактором разрыва стал захват американского посольства в Тегеране в ноябре 1979 года. 52 американских заложника находились в плену в течение 444 дней, что стало символом глубокой враждебности между двумя странами.

Сегодня между государствами существуют глубокие идеологические разногласия, которые, в частности, выражаются в поддержке разных сторон в региональных конфликтах, а и иранская ядерная программа еще более углубила раскол между странами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп раскрыл суть мирного плана о том, как заставит Путина согласиться на мир.

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