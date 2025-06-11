США заключили соглашение с Китаем: Трамп раскрыл условия

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Китай заключили торговое соглашение. Теперь договор должен попасть под окончательное утверждение Трампом и Си Цзиньпином.
Трамп и Си. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в сообщении на Truth Social заявил об улучшении отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. По его словам, США и Китай заключили торговое соглашение, при котором КНР предоставит авансом редкоземельные металлы, а Соединенные Штаты позволят учиться в стране китайским студентам.
Также президент США сообщил о новых тарифах, которые теперь будут действовать между двумя странами.
Представители обеих сторон 10 июня объявили о достижении соглашения по торговле после второго дня переговоров на высоком уровне в Лондоне. Однако тогда не были известны его детали. Теперь Трамп частично обнародовал новые сведения о соглашении США и Китая.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названная настоящая причина, почему Дональд Трамп не критикует Китай за помощь российскому диктатору Владимиру Путину в войне против Украины.
Также "Комментарии" писали, что у Трампа ответили, почему США не продают оружие Украине.
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