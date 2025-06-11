США заключили соглашение с Китаем: Трамп раскрыл условия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Китай заключили торговое соглашение. Теперь договор должен попасть под окончательное утверждение Трампом и Си Цзиньпином.

Трамп и Си. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в сообщении на Truth Social заявил об улучшении отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. По его словам, США и Китай заключили торговое соглашение, при котором КНР предоставит авансом редкоземельные металлы, а Соединенные Штаты позволят учиться в стране китайским студентам.

"Наше соглашение с Китаем завершено, при условии окончательного одобрения президентом Си и мной. Все магниты и все необходимые редкоземельные элементы будут поставлены Китаем заранее, авансом. Также мы предоставим Китаю то, о чем было договорено, включая китайских студентов, которые будут учиться в наших колледжах и университетах", — написал Трамп.

Также президент США сообщил о новых тарифах, которые теперь будут действовать между двумя странами.

"Мы получаем в общей сложности 55% тарифов, Китай получает 10%. Отношения отличные! Спасибо за внимание к этому вопросу!", — подытожил Трамп.

Представители обеих сторон 10 июня объявили о достижении соглашения по торговле после второго дня переговоров на высоком уровне в Лондоне. Однако тогда не были известны его детали. Теперь Трамп частично обнародовал новые сведения о соглашении США и Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названная настоящая причина, почему Дональд Трамп не критикует Китай за помощь российскому диктатору Владимиру Путину в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа ответили, почему США не продают оружие Украине.