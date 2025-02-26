Трамп заявил, что Украина получит по соглашению о полезных ископаемых



















Президент США Дональд Трамп раскрыл, что может получить Украина в рамках соглашения об украинских редкоземельных ресурсах. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, пишет портал "Комментарии".

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По его словам, у Украины будет "350 млрд долларов, много военного оборудования и право продолжать борьбу".

"Послушайте, Украина – они очень отважные, хорошие солдаты. Но без США, их денег и оборудования, эта война бы очень быстро закончилась. Фактически это же я предоставил Javelin. И они уничтожили многие танки этими Javelin", — сказал Трамп.

Трамп заявил, что оказание помощи Украине будет продолжаться, пока не будет заключено соглашение с Россией. А это "может тянуться какое-то время или быть быстро согласовано".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина согласилась на соглашение с Соединенными Штатами о добыче полезных ископаемых после того, как Вашингтон отказался от самых жестких условий. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, американская сторона отказалась от своих строжайших требований, в том числе от права на $500 млрд потенциального дохода, который мог бы быть получен от добычи ископаемых. После этого Киев выразил готовность подписать документ.

Украинские чиновники отмечают, что новые условия соглашения значительно выгоднее. Они рассматривают эту договоренность как один из шагов по укреплению отношений с США, что крайне важно для Украины после трех лет войны. "Мы неоднократно слышали от администрации Соединенных Штатов, что она (соглашение о добыче полезных ископаемых – Financial Times) является частью большей картины", – заявила в интервью Financial Times вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина, возглавлявшая переговорный процесс.