Трамп заявил, что в опасности от России не только Украина: что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может иметь территориальные амбиции за пределами Украины. Репортер спросил Трампа во время пресс-конференции на саммите НАТО 25 июня, возможно ли, что у президента России Владимира Путина есть территориальные амбиции за пределами Украины, и Трамп ответил, что "это возможно".

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что такая риторика согласуется с давними оценками аналитиков о том, что Россия готовится к предстоящему конфликту с НАТО и создает условия для оправдания предстоящей агрессии против бывших государств Советского Союза, не входящих в НАТО.

ISW давно оценивает, что Россия готовит своих военных и общество к возможному предстоящему конфликту с НАТО после завершения войны в Украине, в частности путем проведения военных реформ; интеграции ветеранов во все уровни российских местных, региональных и федеральных органов власти; и создание риторических условий для оправдания предстоящей агрессии против НАТО.

В США наблюдают, как Кремль использует ту же риторику, которую он использовал против Украины до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, чтобы угрожать государствам НАТО.

Кремль также специально использовал концепцию "соотечественников за рубежом" — проживающего за пределами России русскоязычного населения, которое, по словам России, она должна защищать — чтобы оправдать агрессию против бывших советских государств в прошлом.

Россия создает информационные условия для оправдания потенциальной агрессии против Молдовы и стран Балтии, используя якобы необходимость защищать своих "соотечественников за рубежом" и утверждение, что эти страны являются частью "Русского мира" — те же нарративы, которые Кремль использовал для оправдания полномасштабного вторжения в Украину22.

"Таким образом, заявления Трампа согласовываются с фундаментальной оценкой ISW, что у России есть территориальные амбиции за пределами Украины и будет продолжать их преследовать, если Путина не заставят пересмотреть свою теорию победы", – отмечают в Институте.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге и выразил к нему симпатию, назвав "очень приятным". Одновременно он занял более жесткую позицию по отношению к России, сообщает Financial Times.