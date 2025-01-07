Трамп заявил, что война в Украине может обостриться и обвинил НАТО и Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, заявил, что война России против Украины может еще больше обостриться. Об этом он сказал во время пресс-конференции в своем имении Мар-а-Лаго, критикуя подход действующего президента Джо Байдена к украинскому вопросу.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Эта война может стать гораздо хуже, чем сейчас", – отметил Трамп.

На вопрос о возможности встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну, Трамп ответил, что пока не может определить сроки:

"Но я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это будет уместно, если я встречусь после 20-го числа, что я ненавижу, потому что вы знаете, что каждый день гибнут люди – много, многие молодые люди гибнут – солдаты".

Трамп подчеркнул, что война России против Украины – это конфликт, которого можно было избежать. Он снова заявил, что будь он президентом, эта война не началась бы.

Отвечая на вопрос, взял бы он на себя обязательство поддерживать Украину во время переговоров с Россией, Трамп ушел от прямого ответа: "Ну, я бы вам не сказал, если бы это было так".

По его словам, "большая часть проблемы" состоит в том, что Путин в течение многих лет выражал недовольство привлечением Украины к НАТО. Трамп отметил, что "может понять чувство России" в этом вопросе:

"Я могу понять их чувства по этому поводу (...) Когда я услышал, как Байден ведет переговоры, я сказал, что это закончится войной, и так и оказалось. Никто не знает о НАТО больше, чем я. Если бы не я, НАТО сейчас бы не существовало. Я спас НАТО, но НАТО использует нас".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп назвал реальный срок прекращения войны в Украине . Избранный президент США Дональд Трамп надеется остановить войну в Украине через полгода. Об этом он сказал 7 января на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Громогласные обещания прекратить войну за один день окончательно ушли в прошлое, как и положено предвыборному блефу.