Трамп заявил, что война в Украине закончится или за это придется заплатить

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине завершится, или за это придется заплатить.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом он сказал во время выступления, объявляя о переименовании Министерства обороны в "Министерство войны".

Трамп подчеркнул, что ему удалось завершить семь войн, и война в Украине будет иметь такой же финал.

"Мы справимся и с другой (войной в Украине). Но это оказалось немного сложнее, чем я думал. Но это будет сделано или будет адская расплата", — заявил глава Белого дома.

Отдельно он остановился на вопросе гарантий безопасности для Украины.

"Что ж, мы с этим разберемся. Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, поэтому мы что-нибудь сделаем. Я думаю, люди этого ожидают. Мы поможем им. Европа будет первой, и они к этому стремятся, они хотят, чтобы это закончилось. Европа хочет, чтобы это завершилось", — отметил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сильно поскандал с европейскими лидерами и Зеленским телефоном. Европейские партнеры все больше разочарованы политикой президента США Дональда Трампа, который громко угрожает России санкциями, но избегает реальных действий. В то же время, сам Трамп резко критикует европейцев за закупку российской нефти. Об этом сообщает Bild со ссылкой на участников переговоров.

По данным источников, во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров стран "Коалиции желающих" с Трампом американский президент обвинил европейские государства в финансировании войны Кремля. ЕС заверил, что напрямую закупки осуществляют только Венгрия и Словакия.

Однако специальный посланник Трампа Стив Виткофф отрицал эти аргументы, заявив, что другие европейские страны импортируют нефтепродукты из Индии, изготовленные из российской нефти, тем самым косвенно поддерживая Москву.



