Трамп заявил, что война в Украине закончится или за это придется заплатить

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине завершится, или за это придется заплатить.
Об этом он сказал во время выступления, объявляя о переименовании Министерства обороны в "Министерство войны".
Трамп подчеркнул, что ему удалось завершить семь войн, и война в Украине будет иметь такой же финал.
Отдельно он остановился на вопросе гарантий безопасности для Украины.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сильно поскандал с европейскими лидерами и Зеленским телефоном. Европейские партнеры все больше разочарованы политикой президента США Дональда Трампа, который громко угрожает России санкциями, но избегает реальных действий. В то же время, сам Трамп резко критикует европейцев за закупку российской нефти. Об этом сообщает Bild со ссылкой на участников переговоров.По данным источников, во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров стран "Коалиции желающих" с Трампом американский президент обвинил европейские государства в финансировании войны Кремля. ЕС заверил, что напрямую закупки осуществляют только Венгрия и Словакия.
Однако специальный посланник Трампа Стив Виткофф отрицал эти аргументы, заявив, что другие европейские страны импортируют нефтепродукты из Индии, изготовленные из российской нефти, тем самым косвенно поддерживая Москву.