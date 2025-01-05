Трамп заявил, что встретился с "фантастической женщиной": будет говорить о войне в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп в собственной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде встретился с премьером Италии Джорджей Мелони. Как сообщает New York Times, одной из главных тем обсуждения стал вопрос о дальнейшей поддержке Украины в войне против России.

Джорджа Мелони. Фото из открытых источников

4 января Дональд Трамп принял Джорджу Мелони в своем имении, где они пересмотрели премьеру документального фильма о якобы преследовании соратников Трампа системой правосудия. В ходе встречи будущий президент США похвалил итальянского лидера.

"Я здесь с фантастической женщиной, премьер-министром Италии. Она действительно взяла штурмом Европу, и всех остальных, и мы просто ужинаем сегодня вечером", – сказал Трамп, представляя Мелони.

На встрече также присутствовали кандидат на должность госсекретаря США Марко Рубио и будущий советник по национальной безопасности Майк Вальц.

Мелони считают потенциальным главным союзником Трампа в Европе и посредником в напряженных отношениях с другими европейскими лидерами. Эти трудности ожидаются в контексте споров США с европейскими партнерами по вопросам торговли и отношений внутри НАТО.

Как пишет New York Times эти вопросы, а также дальнейшая поддержка Украины должны быть на повестке дня переговоров Трампа с Мелони. Глава итальянского правительства также должна была поднять вопрос заключенной в Иране журналистки Сесилии Сала, которую арестовали через несколько дней после задержания гражданина Ирана Мохаммада Абедини в Италии по запросу США за поставку компонентов для иранских беспилотников. Представитель Госдепартамента США заявил, что итальянская журналистка используется как "политический рычаг".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Трамп нашел себе союзника с которым готов работать в Европе.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, когда Трамп встретится с Путиным.