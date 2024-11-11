Трамп заявил, что выбрал себе "царя" в администрацию: за что будет отвечать

Будущий президент США Дональд Трамп постепенно объявляет членов своей администрации. В этот раз лидер республиканцев заявил, что избрал Тома Хомана как "пограничного царя" для борьбы с нелегальной миграцией в США.

Дональд Трамп

Дональд Трамп в своей собственной платформе Truth Social опубликовал сообщение о назначении бывшего исполняющего обязанности директора по иммиграционной и таможенной службе США на должность "пограничного царя" в его будущей администрации.

"Я рад сообщить, что бывший директор ICE и непоколебимый деятель пограничного контроля Том Хоман присоединится к администрации Трампа, отвечая за границы нашей страны", — написал Трамп и добавил, что тот будет выполнять роль "пограничного царя".

Также Трамп подчеркнул, что помимо надзора за южными, северными границами, "морской и авиационной безопасностью", Хоман будет заниматься "всей депортацией нелегальных иностранцев обратно в страну их происхождения". По словам Трампа, Хоман "сделает фантастическую и долгожданную работу".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что борьба с нелегальными мигрантами в США стала одним из пяти крупнейших обещаний Трампа во время предвыборной кампании на уровне с заявлениями о попытках закончить войну в Украине. После избрания президентом Трамп подтвердил, что борьба с мигрантами будет его главным приоритетом в должности. По его словам, это следует из того, что американцы дали ему мандат доверия на жесткие меры.

Также "Комментарии" писали о том, что у Дональда Трампа отреагировали на его "звонок" Путину.