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Трамп заявил, что выполняет миссию от Бога

Трампа ничего не может остановить, ведь он выполняет миссию Бога, считает президент США.

сегодня, 15:02
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что выполняет миссию от Бога. По словам американского лидера, ничто не может остановить то, что приближается.

Трамп заявил, что выполняет миссию от Бога

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп опубликовал в собственной соцсети Truth Social свое изображение черно-белого цвета, на котором присутствует надпись о его миссии от Бога.

"Он выполняет миссию от Бога и ничто не может остановить приближающееся", — говорится на опубликованном Трампом изображении.

Трамп заявил, что выполняет миссию от Бога - фото 2

Публикация Трампа в Truth Social  

В другом сообщении Трамп опубликовал еще одно изображение, где он находится на билборде с надписью:

"Президент Трамп прав во всем", — говорится в тексте.

Трамп заявил, что выполняет миссию от Бога - фото 3

Публикация Трампа в Truth Social  

Других слов, кроме присутствующих на картинках Трамп не опубликовал. Однако, вероятно, таким образом, американский президент отреагировал на решение Федерального суда США, который признал тарифы Трампа неконституционными и заблокировал их действие.

Кроме того, в Белом доме также критически отнеслись к решению суда, отменяющему введенные Трампом пошлины для большинства стран мира. Там заявили, что "неизбранные судьи не вправе решать", как управлять страной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как фото Трампа попало в конфуз. Президент США опубликовал изображение себя, созданное благодаря искусственному интеллекту в образе джедая, однако световой меч в руках Трампа оказался красного цвета. Это символ зла во вселенной саги "Звездные войны", где световые мечи красного цвета носили исключительно ситхи.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп примерил на себя образ Папы Римского.



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