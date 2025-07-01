Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала RSBN заявил, что не мешало бы депортировать и некоторых граждан США.

Трамп заявил, что выступает за депортацию и граждан США

"У нас также много плохих людей, которые живут здесь уже давно, люди, которые бьют людей по голове бейсбольной битой сзади, когда они не смотрят, и убивают людей, которые закалывают вас, когда вы идете по улице. …Многие из них родились в нашей стране. Я думаю, что нам следует вывезти их отсюда к чертовой матери, если вы хотите знать правду", – сказал он , имея в виду идею депортации граждан США, осужденных за преступления, о чем он заговорил ранее в этом году .

"Итак, возможно, это будет следующая работа, над которой мы будем работать вместе", – сказал он. Согласно законодательству США правительство не имеет права депортировать граждан.

В The Washington Post сегодня писали, что Дональд Трамп посетил новый центр содержания иммигрантов в Эверглейдсе, а Белый дом отметил местных аллигаторов как новый вид сил безопасности.

"Он известен как Аллигатор Алькатрас, что очень уместно, потому что я выглянул наружу, а это не то место, куда я хочу пойти в поход в ближайшее время", – сказал Трамп во время пресс-конференции с губернатором Флориды Роном ДеСантисом после осмотра места во вторник утром. "Совершенно скоро в этом заведении будут одни из самых угрожающих мигрантов, одни из самых жестоких людей на планете".

"Мы окружены километрами коварных болот, и единственный выход — это действительно депортация", — добавил он.

Когда Трамп прибыл, несколько десятков протестующих собрались примерно в двух милях от места происшествия вдоль трассы 41, которая пересекает Эверглейдс вблизи центра содержания под стражей. Они держали плакаты с надписями "Без ICE в Эверглейдс", "ICE тает в Майами" и "Руки вон" над картинами с аллигаторами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп заявил, что самый богатый человек мира Илон Маск "может потерять гораздо больше", чем субсидии на электромобили, которыми ранее американский лидер угрожал миллиардеру.