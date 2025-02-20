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Трамп заявил, что Зеленский проспал соглашение о редкоземельных металлах

Дональд Трамп озвучил свою версию, почему Украина не подписала соглашение с США о полезных ископаемых.

сегодня, 08:53 comments3100
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов Скотт Бессент должен был презентовать соглашение о полезных ископаемых в Киеве, однако якобы президент Украины Владимир Зеленский проспал его и был недоступен для встречи с американским представителем.

Трамп заявил, что Зеленский проспал соглашение о редкоземельных металлах

Трамп и Зеленский. Фото из открытых источников

Корреспондент Алекс Рауфоглу рассказал, что в Белом доме спросили Трампа о соглашении о редкоземельных металлах в Украине. Президент США ответил, что Скотт Бессент "много часов ехал в поезде, что стало опасной поездкой", однако "возвратился с пустыми руками", ведь Украина "не хотела подписывать документ".

"Скотт Бессент действительно пришел туда, и с ним обращались достаточно грубо, потому что они, по сути, сказали ему "нет". Зеленский спал и был недоступен для встречи", — пишет Рауфоглу слова Трампа.

Трамп добавил, что Европа, оказывая помощь через заем и получит свои деньги обратно, тогда как США оказывали финансовую помощь в качестве грантов. Поэтому Трамп ожидает, что соглашение о полезных ископаемых станет возможностью вернуть американские деньги, предоставленные Украине как помощь в войне с Россией. В итоге президент США отметил, что намерен "воскресить" соглашение с Украиной.

Отметим, что, несмотря на заявление Трампа, что Зеленский якобы проспал встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом, в сети есть фотографии их совместной встречи в Киеве, которая состоялась 12 февраля.

Трамп заявил, что Зеленский проспал соглашение о редкоземельных металлах - фото 2

Скотт Бессент и Владимир Зеленский в Киеве. Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Сам же Зеленский назвал соглашение "несерьезным", ведь у него не было гарантий безопасности для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле решили перебить предложение Зеленского о редкоземельных металлах. Что предложили Трампу.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский ответил Трампу о 350 млрд., которые должна вернуть Украина США.



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Источник: https://x.com/ralakbar/status/1892424768088932811
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